Võ Tòng được thưởng bao nhiêu tiền sau khi đánh chết hổ?

Câu 2: Võ Tòng dùng gì để đánh chết hổ dữ trên đồi Cảnh Dương? Giáo

Gậy

Những cú đấm trời giáng

Đáp án B và C Khỏi sốt, Võ Tòng tạm biệt Tống Giang và Sài Tiến trở về quê thăm anh trai ruột. Khi đi ngang địa hạt Dương Cốc, ông ghé vào một tửu quán dưới chân đồi Cảnh Dương thì được chủ quán nói trên núi có con hổ ăn thịt người, ai uống quá say không nên đi qua đó. Bất chấp lời can của chủ quán, Võ Tòng uống một mạch gần như hết rượu của cả quán, rồi cầm gậy đi lên núi. Khi gặp hổ, Võ Tòng dùng gậy quật nó, nhưng gậy gẫy. Ông liền vứt gậy, rồi vật hổ xuống, dùng tay đấm những cú trời giáng liên tiếp lên đầu hổ. Sau đó, ông dùng đoạn gậy gãy đánh cho hổ chết hẳn mới thôi.