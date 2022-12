Vợ tiền đạo tuyển Argentina nghi uống phải đồ có thủy tinh

Agustina Gandolfo, vợ Lautaro Martinez, gặp sự cố khi ăn mừng chiến thắng của tuyển Argentina trước Croatia hôm 14/12.

Jorgelina Cardoso, vợ Angel Di Maria , Linda Raff, nửa kia của Alejandro Gomez, và Agustina Gandolfo, vợ tiền đạo Lautaro Martinez chọn khách sạn Waterfront ở Qatar làm điểm nghỉ ngơi để chờ theo dõi trận chung kết World Cup 2022 vào ngày 18/12.

The The Sun, kỳ nghỉ của họ bị gián đoạn bởi hàng loạt sự cố. Vợ Lautaro khẳng định cô đã tìm thấy thủy tinh trong đồ uống khi ra ngoài ăn mừng chiến thắng của Argentina cách đây ít ngày. Agustina đã đến bệnh viện kiểm tra và may mắn không bị ảnh hưởng đến sức khỏe.

Chưa dừng ở đó, sự cố mất điện trong đêm khiến dàn WAGs Argentina lo lắng. Nguồn tin thân cận với các nàng WAGs cho biết họ đã phải trả rất nhiều tiền và không muốn ở trong bóng tối tại khách sạn. Ngoài ra, việc mất điện còn tiềm ẩn các nguy cơ mất an ninh.

"Nhiều người còn mang theo trẻ nhỏ, trẻ sơ sinh. Sau khi nói chuyện với các cầu thủ Argentina và nhân viên khách sạn, Jorgelina Cardoso cùng bạn bè đã quyết định rời đi để tìm nơi ở mới", The Sun tiết lộ.

Việc chuyển khách sạn không chỉ đảm bảo an toàn cho dàn WAGs mà còn giúp các cầu thủ Argentina yên tâm chuẩn bị cho trận chung kết World Cup. 22h ngày 18/12 (giờ Hà Nội), Lionel Messi cùng đồng đội sẽ chạm trán đương kim vô địch Pháp trên sân Lusail. "Albicelestes" quyết tâm giành chức vô địch sau lần gần nhất vào năm 1986.

Highlights Argentina 3-0 Croatia Sau bàn mở tỷ số của Messi, Alvarez lập cú đúp giúp tuyển Argentina giành quyền vào chơi trận chung kết World Cup 2022.