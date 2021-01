‘Võ sĩ rap’ ngồi ghế nóng và câu khiêu khích thiếu cơ sở của Emily

Emily cho rằng Hưng Cao không viết nhạc nhiều và ở Giọng hát Việt nhí chỉ có BigDaddy là rapper. Nhưng thực tế, Hưng Cao luôn được xem là rapper với kỹ thuật hàng đầu.

Giọng hát Việt nhí 2021 với slogan “Next Generation” (Thế hệ mới) đã lên sóng tập đầu tiên vào cuối tuần vừa qua. Ngoài hát, format năm nay cho phép thí sinh dự thi với thể loại rap/hip hop. Do đó, dàn huấn luyện viên ngoài những gương mặt quen thuộc như Vũ Cát Tường, Hồ Hoài Anh – Lưu Hương Giang, chương trình năm nay cũng có sự tham gia của những rapper.

Đầu tiên là BigDaddy, người vừa kết thúc vai trò huấn luyện viên ở King of Rap. Nam rapper ngồi ghế nóng cùng với vợ là Emily. Trong khi Vũ Cát Tường cùng với Hưng Cao (MC ILL) tạo thành một đội. Đây là lần đầu Hưng Cao đảm nhận vai trò huấn luyện viên của một chương trình truyền hình thực tế. Trước đó, anh hoạt động thuần underground, ẩn dật dù luôn được coi là rapper có kỹ thuật hàng đầu.

Câu khiêu khích thiếu cơ sở của Emily

Ngay sau màn dự thi đầu tiên ở tập 1 Giọng hát Việt nhí, các huấn luyện viên đã thể hiện sự quyết liệt trong việc giành thí sinh mạnh về đội của mình. Để thuyết phục Lưu Hoàng Yến Nhi - thí sinh có khả năng rap - Emily cho biết: “Trong 3 đội ở đây, chỉ có chú BigDaddy là rapper. Chú Hưng Cao không viết nhạc nhiều, chỉ tổ chức các cuộc thi thôi. Người có nhiều hit nhất, con biết là ai rồi đúng không”.

Phát ngôn của Emily bị cho là thiếu cơ sở, không hiểu về cộng đồng rap. Ảnh: Duy Hiệu.

Phát ngôn này của Emily nhận phản ứng từ một bộ phận khán giả, đặc biệt những người quan sát và theo dõi dòng rap kỹ thuật. Dù như một phần đánh giá của Emily, Hưng Cao đúng là người đứng sau nhiều cuộc thi, giải đấu về rap, đặc biệt là cuộc rap chiến thiên về freestyle rap. Trước Rap Việt và King of Rap, những cuộc thi này đã góp phần không nhỏ trong việc tìm kiếm nhân sự cho cộng đồng rap Việt, đồng thời cũng giúp các nhà sản xuất âm nhạc nhìn thấy tiềm năng của dòng nhạc này.

Song, việc Emily cho rằng Hưng Cao không phải rapper bị khán giả của nam rapper cho là thiếu cơ sở và thiếu sự quan sát về cộng đồng rap. Bởi lẽ, Hưng Cao hay còn được biết đến phổ biến với nghệ danh MC ILL luôn được đánh giá là một trong những rapper nổi bật, một technical rapper (rapper kỹ thuật) hàng đầu.

MC ILL còn được cho là người đã mang kỹ thuật punchline (câu rap dứt điểm, chứa mục tiêu, được ví như pha ghi bàn tung lưới ngoạn mục trên sân cỏ) vào rap Việt và kiến tạo trở thành một trường phái. Cũng punchline và cách chơi chữ đầy quyền cước đã đưa MC ILL trở thành một tên tuổi trong giới.

Rhymastic từng nói với Zing, punchline là một trong 3 trụ cột kỹ năng quan trọng của rap, cùng với gieo vần và flow (nhịp rap). Giám khảo của Rap Việt cũng cho rằng MC ILL là người chơi punchline lâu năm, có nhiều kinh nghiệm. Trong khi Ricky Star cũng nhận định MC ILL là gương mặt kỳ cựu của kỹ thuật punchline, nhắc đến punchline Việt không thể không nhắc đến Hưng Cao - MC ILL.

Hưng Cao còn là người góp công đào tạo những rapper của dòng kỹ thuật như Đại Vũ, Phúc Du, Rich Choi. Trong đó, Rich Choi vừa trở thành á quân của King of Rap, còn Phúc Du năm 2020 cũng tiếp cận thị trường mainstream khi bắt tay với Bích Phương trong ca khúc Từ chối nhẹ nhàng thôi.

Hưng Cao lần đầu ngồi ghế nóng truyền hình thực tế. Ảnh: Duy Hiệu.

Hưng Cao không chỉ là một “võ sĩ trong rap”

Ngoài việc được biết đến như một "giáo sư" của rap hay “rapper bác học” do khả năng đào tạo và hiểu biết về rap, cộng đồng rap đều công nhận Hưng Cao là một rapper thiện chiến. Anh từng là gương mặt đáng gờm trong những cuộc công kích về rap, một “võ sĩ trong rap” thực thụ. Nam rapper từng có những bài rap gai góc, mang đặc tính khu biệt của cộng đồng underground.

Tuy nhiên, khoảng vài năm trở lại, Hưng Cao vắng bóng trong những cuộc “giao tranh” của rap trên mạng. Những bản rap của anh dịu dàng và nhẹ nhàng hơn nhiều so với trước. Những bản rap được giới thiệu với nghệ danh Hưng Cao thay vì MC ILL được ví von như phiên bản khác của nam rapper sinh năm 1991.

Như bản tình ca, Q.L.C có hàng triệu lượt nghe khi đăng tải trên mạng. Có thể thấy Hưng Cao tình hơn và giống nhà thơ hơn là võ sĩ như sự định danh trước đó về anh. Những bản rap này có thể phù hợp với tai nghe của nhiều đối tượng khán giả, thậm chí trẻ em cũng có thể nghe được.

Điều đặc biệt ở hai ca khúc này là ngoài rap, Hưng Cao còn hát trên nền nhạc của Jay Bach. Giọng hát tương đối giống nữ, do vậy, nhiều người từng thắc mắc về người thể hiện. Tuy nhiên, người hát chính là Hưng Cao, sau đó Jay Bach chỉnh sửa lại bằng kỹ thuật âm thanh khiến người nghe có cảm giác người thể hiện là một nữ ca sĩ và hát theo kiểu đồng dao, dân ca.

Mới đây, Hưng Cao tiếp tục ra mắt Sẽ có nhiều khi. Bản rap có màu sắc tương tự Như bản tình ca, Q.L.C. Nội dung sáng tác nói về hành trình chinh phục giấc mơ. Hành trình đó đôi khi phải trải qua không ít gian khó, thất bại, suy sụp, đôi khi muốn buông tất cả. Nhưng người chinh phục sẽ vẫn bước đi, vẫn hướng đến những điều quý giá phía trước, theo cách trong lành và thiết tha nhất.

Hưng Cao (MC ILL) sinh năm 1991, tốt nghiệp Đại học Ngoại thương, anh có khoảng 10 năm gắn bó với rap. Ảnh: Sơn Helio.

Trong phần giới thiệu phía dưới ca khúc, Hưng Cao cho biết anh vốn đã không định phát hành sản phẩm âm nhạc nữa, tuy nhiên năm nay là một năm rất đặc biệt với anh.

“Vì mình đã có những điều vô cùng ý nghĩa, và mình muốn làm cái gì đó để ghi dấu cho những điều mình đạt được. Và khi được mời tham gia chương trình Giọng hát Việt nhí New Generation, những điều các thí sinh nhỏ làm được đã tạo nguồn cảm hứng cho mình sáng tác bài này. Nó là cột mốc đánh dấu quãng thời gian không hề ngắn để tìm hiểu, dấn thân vào rap của mình. Vậy nên shout out to chặng đường 11 năm của Hưng Cao và Jay Bach, từ khi là sinh viên đại học năm thứ nhất với nhiều hoài bão và cái nhìn khá ngây thơ về thị trường âm nhạc, cho đến bây giờ là hai người cũng khôn ra hơn một tẹo”, nam rapper viết.

Bản rap Sẽ có nhiều khi nhận được đồng cảm của không ít người. Với tinh thần sẵn sàng bước tiếp để chinh phục giấc mơ như ca khúc này, nhiều người kỳ vọng Hưng Cao từ "thế giới ngầm" sẽ làm nên chuyện trên ghế nóng The Voice Kids năm nay.