Vỡ ối sớm nguy hiểm thế nào?

Khi thai phụ bị vỡ ối, túi ối không còn khả năng bảo vệ khỏi nhiễm trùng. Thai phụ và thai nhi có nguy cơ bị nhiễm trùng như viêm màng ối và nhiễm trùng huyết.

Thời gian từ khi vỡ ối đến khi sinh càng lâu thì nguy cơ nhiễm trùng càng cao. ẢNH

Khi vỡ ối, một lượng nhỏ chất lỏng dạng nước rò rỉ không liên tục hoặc liên tục từ âm đạo hoặc tiết ra chất lỏng trong suốt hoặc màu vàng nhạt.

Khi mang thai, thai nhi được bao bọc xung quanh bởi nước ối. Nước ối là chất dịch lỏng bao bọc xung quanh thai nhi rất giàu dinh dưỡng giữ vai trò quan trọng cho sự phát triển của thai nhi. Thông thường, khi bắt đầu hoặc trong quá trình chuyển dạ, màng ối sẽ bị vỡ.

Nếu nước ối bị vỡ trước khi bắt đầu chuyển dạ gọi là vỡ ối sớm.

Biểu hiện khi bị vỡ ối

Không phải lúc nào cũng dễ dàng để biết liệu nước ối có bị vỡ hay không vì có thể nhầm lẫn giữa nước ối với nước tiểu do chỉ có cảm giác ẩm ướt hoặc nước ối rò rỉ ít không đáng kể, đặc biệt nếu đang ở giữa các cơn co thắt. Một số yếu tố có thể giúp phân biệt:

Nước tiểu thường có màu vàng sẫm và có mùi hôi đặc trưng. Nước ối chủ yếu trong hoặc có màu vàng nhạt (mặc dù có thể nhuốm màu nâu hoặc đỏ) và không mùi.

Nước ối sẽ chảy liên tục.

Nước ối tiếp tục rò rỉ (đôi khi kèm theo co thắt) trong khi nước tiểu thì không. Trong hầu hết trường hợp, bàng quang rỗng và không đầy trở lại nhanh như vậy.

Nước ối thường nhiều hơn nước tiểu.

Nếu lo lắng và cảm giác nước ối bị vỡ, hãy đi khám ngay lập tức đặc biệt nếu kèm theo sốt, có mùi hôi, có máu hoặc thay đổi cử động của thai nhi. Bác sĩ sẽ khám và kiểm tra lượng nước ối có thể qua siêu âm.

Bao lâu sau khi vỡ ối thì bạn chuyển dạ?

Hầu hết thai phụ (đến khoảng 90%), quá trình chuyển dạ bắt đầu trước khi họ vỡ ối. Nếu bạn đang có những cơn co thắt, nghĩa là đã chuyển dạ. Những cơn co thắt này thường tăng cường khi bị vỡ ối. Nếu không có triệu chứng chuyển dạ nào khác, các cơn co thắt thường sẽ bắt đầu trong vòng 24 giờ sau khi vỡ ối.

Nước ối bao bọc xung quanh thai nhi giữ vai trò quan trọng cho sự phát triển của thai nhi. Ảnh: SKĐS.

Thời gian chuyển dạ bắt đầu sau khi vỡ ối càng lâu thì nguy cơ mẹ hoặc em bé bị nhiễm trùng càng cao.

Điều gì xảy ra nếu nước ối bị vỡ ối sớm?

Nước ối bị vỡ trước tuần thứ 37 của thai kỳ thì được gọi là vỡ ối non. Các yếu tố rủi ro gây vỡ nước ối quá sớm bao gồm:

Đã bị vỡ ối non trong lần mang thai trước

Nhiễm trùng ối

Chảy máu âm đạo trong tam cá nguyệt thứ hai và thứ ba

Hút thuốc trong khi mang thai

Thiếu cân với dinh dưỡng kém

Cổ tử cung ngắn

Các biến chứng tiềm ẩn bao gồm nhiễm trùng cho mẹ hoặc thai nhi, nhau bong non khi nhau thai bong ra khỏi thành trong của tử cung trước khi sinh và các vấn đề về dây rốn. Thai nhi cũng có nguy cơ bị biến chứng do sinh non.

Nếu từng bị sinh non và đang mang thai ít nhất 34 tuần, thai phụ sẽ được bác sĩ tư vấn và chỉ định cho sinh sớm để tránh nhiễm trùng. Tuy nhiên, nếu không có dấu hiệu nhiễm trùng hoặc các vấn đề về sức khỏe thai nhi, thai kỳ có thể được tiếp tục nhưng cần được theo dõi cẩn thận.

Nếu đang mang thai từ 24 đến 34 tuần, bác sĩ sẽ cố gắng trì hoãn việc sinh nở cho đến khi em bé của phát triển hơn. Thai phụ sẽ được dùng thuốc kháng sinh để ngăn ngừa nhiễm trùng và tiêm steroid mạnh (corticosteroid) để đẩy nhanh quá trình trưởng thành của phổi bé. Nếu đang mang thai dưới 32 tuần và có nguy cơ sinh nở trong vài ngày tới, thai phụ có thể được dùng magie sulfat để bảo vệ hệ thần kinh của em bé.

Corticosteroid cũng có thể được khuyên dùng bắt đầu từ tuần thứ 23 của thai kỳ, nếu thai phụ có nguy cơ sinh trong vòng 7 ngày. Ngoài ra, corticosteroid có thể được khuyên dùng nếu đang mang thai từ tuần 34 đến 36 và 6 ngày, có nguy cơ sinh trong vòng 7 ngày và trước đó chưa dùng thuốc này. Thai phụ có thể được tiêm một đợt corticosteroid lặp lại nếu đang mang thai dưới 34 tuần, có nguy cơ sinh trong vòng 7 ngày và một đợt corticosteroid trước đó đã được dùng hơn 14 ngày trước đó.

Nếu mang thai dưới 24 tuần, bác sĩ sẽ cho biết và giải thích những rủi ro khi sinh con rất non cũng như những rủi ro và lợi ích của việc cố gắng trì hoãn quá trình chuyển dạ.

Nếu nước ối không tự vỡ dù đã chuyển dạ ?

Trong quá trình chuyển dạ tích cực, nếu cổ tử cung giãn ra, mỏng đi và đầu của thai nhi nằm sâu trong khung xương chậu của mẹ, bác sĩ sẽ chọc ối cho vỡ để bắt đầu các cơn co thắt chuyển dạ. Các bác sĩ thường gây chuyển dạ để rút ngắn khoảng thời gian giữa vỡ ối và sinh nở. Trong một số ít trường hợp, em bé có thể chào đời khi vẫn còn nằm trong túi ối.