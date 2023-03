Vờ mua vàng rồi trộm 100 triệu đồng của chủ tiệm

Ngày 2/3, Công an TP Tam Kỳ (Quảng Nam) cho biết vừa làm rõ vụ trộm cắp tài sản xảy ra ở tiệm vàng N.T. thuộc phường An Xuân.

Trước đó, khoảng 10h ngày 1/3, Công an phường An Xuân tiếp nhận tin báo từ tiệm vàng N.T. (đường Phan Châu Trinh) bị một người phụ nữ lạ mặt, đeo khẩu trang đến hỏi mua vàng, sau đó lợi dụng sự sơ hở của chủ tiệm, đã lén lấy trộm 100 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Nhận được tin báo, Công an phường An Xuân báo cáo Công an TP Tam Kỳ và nhanh chóng vào cuộc xác minh thông tin.

Tiến hành truy xét, truy tìm nghi phạm, đến 17h cùng ngày, công an đã làm rõ người gây án là Nguyễn Thị Thu (SN 1996, ngụ xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ).

Triệu tập làm việc, Thu đã khai nhận hành vi của mình. Lực lượng công an cũng thu tang vật là 100 triệu đồng.