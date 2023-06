Vờ mua hàng rồi cướp dây chuyền của chủ tiệm tạp hóa

Quang đến tiệm tạp hóa của chị Trang giả vờ hỏi mua hàng. Lợi dụng lúc chị Trang không để ý, Quang dùng mũ bảo hiểm tấn công chị Trang rồi cướp sợi dây chuyền tẩu thoát.

Ngày 3/6, Công an huyện Chợ Gạo phối hợp với Công an TP Mỹ Tho, Tiền Giang, bắt giữ khẩn cấp nghi phạm cướp tài sản là Trần Nhựt Quang, SN 1997, cư trú số 442, Nguyễn Tri Phương, phường 7, TP Mỹ Tho.

Trước đó, ngày 28/5, Trần Nhựt Quang đến tiệm tạp hóa của chị Nguyễn Thị Ngọc Trang, ở xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo, giả vờ hỏi mua hàng. Lợi dụng lúc chị Trang không để ý, Quang dùng mũ bảo hiểm tấn công chị Trang rồi cướp sợi dây chuyền tẩu thoát về hướng vòng xoay ngã năm Chợ Gạo. Sợi dây chuyền có trọng lượng 6 chỉ vàng 18k.

Công an huyện Chợ Gạo làm việc với Trần Nhựt Quang.

Tiếp nhận tin báo của chị Trang, Công an huyện Chợ Gạo khẩn trương phối hợp với Công an TP Mỹ Tho, Trung tâm chỉ huy công an tỉnh, dùng các biện pháp nghiệp vụ phá án, bắt giữ Trần Nhựt Quang, lúc Quang đang ở nhà trên địa bàn phường 7, TP Mỹ Tho.

Qua điều tra, Quang khai nhận cướp xong, nghi phạm mang sợi dây chuyền đến tiệm cầm đồ trên địa bàn phường 1, TP Mỹ Tho, cầm với giá 16 triệu đồng. Bản thân do tham gia đánh bạc dẫn đến thiếu nợ của nhiều người, Quang nảy sinh đi cướp tài sản.

Cơ quan công đã thu hồi lại sợi dây chuyền của bị hại.