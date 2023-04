Vờ mua điện thoại, nam thanh niên cướp giật bỏ chạy

Ngày 25/4, Công an huyện Yên Dũng, Bắc Giang, cho biết đã bắt giữ thành công Dương Văn Danh (SN 1999, trú tại xã Yên Thổ, huyện Bảo Lâm, Cao Bằng) về hành vi cướp giật tài sản.

Ngày 23/4, Công an huyện Yên Dũng tiếp nhận tin báo của chủ cửa hàng điện thoại “Toancaudidong” xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, đã bị nam thanh niên đến cửa hàng với lý do mua điện thoại nhưng ngay sau đó, nghi phạm đã cầm 2 chiếc điện thoại, gồm chiếc nhãn hiệu Vivo Y16 có giá 4,5 triệu đồng và chiếc nhãn hiệu Xiaomi 12C có giá 3,5 triệu đồng rồi nhanh chóng bỏ chạy.

Công an huyện Yên Dũng tiếp nhận thông tin đã nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện, biện pháp tập trung đấu tranh làm rõ vụ việc.

Dương Văn Danh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau 12 giờ gây án, Công an huyện Yên Dũng phối hợp với Phòng cảnh sát hình sự và Công an huyện Việt Yên bắt giữ Dương Văn Danh khi đang lẩn trốn tại thôn My Điền, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên.

Vụ việc Công an huyện Yên Dũng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.