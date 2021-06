Vợ mua bán ma túy sau khi chồng đi tù

Thu cùng em họ bị bắt vì mua bán trái phép chất ma túy. Chồng của nghi phạm đang chấp hành án tù cùng về tội danh này.

Chiều 23/6, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Công an huyện Thường Xuân đã khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Thị Thu (37 tuổi, trú phố Trung Chính, thị trấn Thường Xuân) và Lê Thanh Nghĩa (43 tuổi, quê Hà Nội) về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Hôm 8/6, cảnh sát khám xét khẩn cấp nơi ở của Thu, phát hiện 19 gói heroin. Thu khai mua số ma túy này của một người đàn ông với giá 3 triệu đồng để bán lại kiếm lời.

Đỗ Thị Thu đang được lấy lời khai. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo cảnh sát, ngôi nhà trên trước đây là điểm mua bán ma túy khá phức tạp. Chồng của Thu là Đặng Minh Đức chuyên bán lẻ chất cấm cho người nghiện. Ông ta bị bắt cuối năm 2019 và đang chấp hành án tại Trại giam Thanh Cẩm.

Sau khi chồng đi tù, Thu cùng em họ Lê Thanh Nghĩa tiếp tục mua ma túy về chia nhỏ để bán lại. Thu thường cất giấu kỹ hàng trắng ở nhiều vị trí trong nhà, vườn.

Khi có khách, hai người này hẹn giao ma túy ở cánh đồng vắng người. Nếu phát hiện nghi vấn, hai nghi phạm liền tẩu tán tang vật.

Cũng theo công an, Nghĩa có 5 tiền án liên quan đến ma túy, trộm cắp tài sản và vừa mãn hạn tù hồi tháng 2.