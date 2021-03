Vỡ mộng với 'nhân cách vàng' ở showbiz Hàn

Phong trào tố cáo nghệ sĩ liên quan đến bạo lực học đường đang bùng nổ ở Hàn Quốc. Nhiều ý kiến cho rằng đây là cơ hội để thanh lọc các ngôi sao có nhân cách tồi.

"Chỉ những ai từng bị bạo lực học đường mới hiểu được. Không gian trường học giống như nhà tù, bạn bè trở thành đối tượng bạn cần tránh thật xa. Chuông báo tan học chính là âm thanh bắt đầu thời gian bị quấy rối, hành hạ và con đường đến trường phải càng kín đáo, ít người biết càng tốt. Kẻ cầm đầu quấy rối chặn đường bạn và thông báo về những lần bạn bị bắt nạt tiếp theo", ký giả Choi Jeong Ah mở đầu bài viết về việc hàng loạt nghệ sĩ bị tố cáo từng là bắt nạt bạn học trong quá khứ.

Chưa khi nào việc tố cáo, bóc trần quá khứ bạo lực của thần tượng lại được đẩy lên cao như hiện tại. Gần như mỗi ngày, khán giả tỉnh dậy đều thấy một lời tố cáo, hoặc diễn biến mới của vụ việc cũ, được đăng tải lên mạng.

Seo Soo Jin (nhóm (g)i-dle) là một trong những nghệ sĩ đầu tiên bị tố tham gia bạo lực học đường.

Đối mặt với làn sóng tố cáo bạo lực học đường hiện tại, các thần tượng bị tố lo lắng và run sợ, công ty quản lý gấp gáp điều tra quá khứ của "gà nhà", còn khán giả thì ngán ngẩm trước sự mục nát sau vỏ bọc hào nhoáng về tính cách "tốt đẹp vạn người mê" của nghệ sĩ.

Ám ảnh chân - thiện - mỹ và vỏ bọc "nhân cách vàng" của nghệ sĩ

Ở Hàn Quốc, người đạt danh hiệu hoa hậu tất nhiên được gọi là hoa hậu, nhưng người không đạt danh hiệu cũng được gọi là... hoa hậu. Nhiều năm nay, Hoa hậu Hàn Quốc được trao danh hiệu Hoa hậu Chân, á hậu 1 sẽ là Hoa hậu Thiện và á hậu 2 được gọi là Hoa hậu Mỹ. Có cách gọi khác thường trên bởi người dân xứ kim chi tôn thờ ba giá trị chân - thiện - mỹ vô cùng, và đương nhiên, được đặt lên trên hết vẫn là "chân" - từ ám chỉ vẻ đẹp và giá trị trong tâm hồn.

Từ ám ảnh trên, xã hội Hàn Quốc nói chung và ngành nghề nghệ thuật nói riêng luôn đặt nặng yếu tố "lòng tốt" và "vẻ đẹp" lên vai các nghệ sĩ. Tất nhiên, lòng tốt và cách sống đẹp thì ai cũng cần có. Nhưng với nghệ sĩ, "nhân cách vàng" đã dần trở thành thước đo cơ hội bước chân vào nghề của họ. Thậm chí, nhiều người bất ngờ nổi tiếng chỉ nhờ một lần được báo chí, dư luận khen là "nhân cách vàng".

Park Jin Young - người sáng lập JYP Entertainment - từng tuyên bố tiêu chuẩn quan trọng nhất để tuyển thực tập sinh gia nhập công ty là "nhân cách vàng". Nhà sản xuất 50 tuổi thường khẳng định anh dạy nghệ sĩ trong công ty rằng tính cách tốt đẹp, sống đúng đạo lý vẫn quan trọng hơn kỹ năng nghệ thuật.

Hwang Hyun Jin gây thất vọng khi thừa nhận có hành vi và lời nói sai trái với bạn học trong quá khứ.

Nhưng chính vì tuyên bố trên, khi Hwang Hyun Jin (thành viên Stray Kids) bị tố bắt nạt bạn học hồi cấp 2 và nam thần tượng đã viết thư thừa nhận bản thân có lỗi, Park Jin Young phải chịu nhiều lời mỉa mai hơn bất kỳ ai trong ngành giải trí Hàn Quốc.

Trong thời gian ngắn, liên tiếp hai nghệ sĩ trực thuộc JYP bị bóc trần quá khứ sống "lỗi", bắt nạt và quấy rối bạn học, cũng như kỳ thị, chửi bới người Đông Nam Á. Những sai lầm trên, tất nhiên, không nằm trong quy chuẩn "nhân cách vàng" Park Jin Young vẫn luôn nhấn mạnh.

Hwang Hyun Jin không phải thần tượng duy nhất bị đổ vỡ hình tượng sau khi phong trào tố cáo bạo lực học đường nổ ra. Seo Soo Jin (nhóm (g)i-dle) cũng là trường hợp khiến người hâm mộ bàng hoàng vì có tính cách thật khác xa hình ảnh cô vẫn mang tới cho khán giả.

Lâu nay, Hwang Hyun Jin và Seo Soo Jin nổi tiếng trong cộng đồng fan với tính cách nhút nhát, dễ ngượng. Có rất nhiều video hậu trường hoặc video do khán giả quay được cho thấy hai người luôn rụt rè trước đám đông, chỉ dám tiếp xúc với thành viên trong nhóm và đối xử với đồng nghiệp rất nhiệt tình, tốt bụng.

Nhưng thực tế, bạn cũ khẳng định Hwang Hyun Jin từng mắng chửi, quấy rối thân thể bạn nữ. Nhiều nạn nhân liên tục tố cáo Seo Soo Jin đã đánh họ "như những bao cát" và cầm đầu phong trào cô lập, tẩy chay bạn học. Mỹ nữ Lee Na Eun (April) luôn được biết tới với hình tượng ngây thơ, ngọt ngào cũng từng xô đẩy, bắt nạt bạn cùng nhóm và nói lời tục tĩu trên mạng xã hội.

Họ đều từng được khen ngợi bằng những từ hoa mỹ nhất, nhờ những mẩu chuyện, hình ảnh về cách sống đẹp trước mặt fan và đại diện công ty quản lý.

Trước danh sách tố cáo quá dài, người bị buộc tội trải dài từ diễn viên tới ca sĩ, nghệ sĩ hài... Tờ Korea Times nhận định bê bối bắt nạt học đường "đang làm rung chuyển giới giải trí Hàn Quốc", phơi bày nhân cách mục rỗng của các ngôi sao, như cách phong trào #MeToo từng làm chấn động showbiz thế giới.

Lee Na Eun (April) bị tẩy chay vì xô đẩy, bắt nạt bạn cùng nhóm và phát ngôn tục tĩu.

Chiến dịch thanh lọc giới nghệ sĩ?

Tờ Korea Herald bình luận về tình huống hiện nay của ngành giải trí: "Chuyên gia xã hội học cho rằng những tiết lộ thông qua mạng xã hội này là hình thức 'trừng phạt công khai', vì hình phạt của pháp luật đối với bạo lực học đường tương đối yếu".

Thực tế, nạn bạo lực học đường tại Hàn Quốc rất nghiêm trọng, nhiều lần được đưa lên phim ảnh như series School, Ngụy chứng Solomon, Beautiful World, Save Me, Penthouse... Người dân luôn phẫn nộ và sẵn sàng tẩy chay bất kỳ ngôi sao nào có dính dáng đến bạo lực học đường, bởi họ thấu hiểu với nỗi đau dai dẳng trong tâm lý người bị bắt nạt.

"Đó là nỗi ám ảnh kinh hoàng suốt 24 giờ mỗi ngày. (...) Ám ảnh bị bạo lực ở tuổi thiếu niên trở thành vết thương sâu sắc, không thể xóa nhà trong tim nạn nhân", Choi Jeong Ah của tờ Sports World nhận xét. Cô gọi đây là vấn nạn xã hội nghiêm trọng.

Kwak Geum Joo - giảng viên tâm lý Đại học Quốc gia Seoul - cũng nhận định: "Sang chấn tâm lý của nạn nhân (bạo lực học đường trong quá khứ) vẫn kéo dài đến tận tuổi trưởng thành. Họ muốn hàn gắn nỗi đau quá khứ và nhận được lời xin lỗi chân thành".

Mong muốn được xin lỗi và đền bù nỗi đau tinh thần của nạn nhân bị dồn nén nhiều năm, sau đó bùng nổ thành phong trào khi hai chị em ngôi sao bóng chuyền Lee Jae Young - Lee Da Young phải cúi đầu xin lỗi vì từng hành hạ bạn học. Một số bài viết phân tích về xã hội trên các trang cộng đồng xứ kim chi cho rằng vụ việc chị em nhà họ Lee là động lực giúp các nạn nhân khác có thêm can đảm tìm lại công bằng.

Phong trào tố cáo nghệ sĩ từng bạo lực học đường cũng có mặt trái, là việc nhiều người lợi dụng sự đồng tình của dư luận để cố tình hạ bệ một số ngôi sao. Nhiều nghệ sĩ như Sun Woo (The Boyz), Chuu (LOONA), Min Gyu (Seventeen), Ki Hyun (Monsta X)... được chứng minh là bị tố cáo oan, công ty quản lý cũng tuyên bố kiện người bịa đặt thông tin bôi xấu danh dự nghệ sĩ.

Hàn Quốc sản xuất nhiều phim nói về nạn bạo lực học đường như series School, Penthouse...

Nhưng vẫn có một nửa số lời tố cáo là sự thật, hoặc đang được nạn nhân nỗ lực chứng minh là thật. Hwang Hyun Jin đã thừa nhận từng cư xử không phải phép với bạn bè và phải tạm dừng hoạt động để kiểm điểm. Seo Soo Jin cũng nhận cô từng hút thuốc khi học cấp 2, mặc váy ngắn tới trường và to tiếng với bạn bè. Vì bê bối đời tư, Seo Soo Jin bị gỡ bỏ quảng cáo mỹ phẩm với một hãng danh tiếng và có nguy cơ phải đền bù 200-300% tiền hợp đồng.

Ca sĩ nhạc trot Jin Dal Rae xin lỗi khán giả vì lạm dụng bạn học khi còn ngồi trên ghế trường phổ thông. Lee Na Eun bị xé bỏ các quảng cáo rượu, đồ ăn... vì bắt nạt thành viên cùng nhóm.

Nam diễn viên Cho Byung Gyu bị hủy các lịch trình dẫn chương trình, đồng thời các chương trình đã thu hình sẵn như Long Live Independence, What Do You Do When You Play? phải chỉnh sửa gấp để xóa bỏ phần xuất hiện của anh.

Nữ diễn viên Park Hye Soo cũng bị phanh phui đã bắt nạt bạn học nghiêm trọng khi còn nhỏ. Vì tai tiếng đời tư của cô, bộ phim Dear M vừa quay xong bị cắt lịch phát sóng và có nguy cơ bị "xếp kho" vĩnh viên khi có hàng nghìn khán giả gửi đơn yêu cầu đài KBS cấm sóng một iljin (từ tiếng Hàn chỉ các "chị đại" chuyên bắt nạt, đánh và trấn lột tiền của bạn học) như Park Hye Soo.

Và trên hết, nhiều người cho rằng phong trào tố cáo bạo lực học đường này sẽ trở thành phễu lọc, thanh lọc đi những ngôi sao có nhân cách tồi.

Bởi những ngôi sao dính dáng đến bạo lực học đường đã gần như mất đi cơ hội trở lại ngành giải trí. Hoặc nếu kiên quyết trở lại hoạt động, họ sẽ phải đối mặt với tình trạng bị khán giả tẩy chay kịch liệt, mang trên vai vết nhơ không bao giờ biến mất.

"Nếu lời tố là sự thật, không sai lệch, không phóng đại, thì những người tố cáo nghệ sĩ nổi tiếng từng có hành vi bạo lực học đường đã can đảm đứng lên vì lợi ích của công chúng. Lạm dục, quấy rối và bạo lực học đường là hành vi quá nghiêm trọng", bài viết có tựa đề "Bùng nổ lời tố bạo lực học đường, hãy đi đi, không tiễn" - bài viết lọt vào top 5 chủ đề được đọc nhiều nhất trên Naver ngày 2/3 của trang Sports World viết.

Trang này cũng phân tích rõ ràng rằng những người nổi tiếng bị tố hành hạ bạn học không chỉ gây phẫn nộ vì hành vi sai trái trong quá khứ, mà còn khiến người hâm mộ tức giận vì đã bị họ lừa dối quá "ngọt", trong thời gian quá dài.