Vỡ mộng sau khi tham gia show hẹn hò

Được chọn tham gia chương trình truyền hình thực tế không còn là “tấm vé vàng” cho sự nghiệp. Nhiều người từ bỏ tham vọng để trở lại công việc bình thường.

Áp lực phải duy trì độ hot sau khi tham gia chương trình truyền hình thực tế khiến nhiều người cảm thấy mệt mỏi. Ảnh: Ana Cristina Blumenkron/Netflix.

Khi vừa rời khỏi chương trình truyền hình nổi tiếng Love Island vào năm 2022, Paige Thorne thấy mình quay cuồng với hàng loạt sự kiện, hợp đồng thương hiệu béo bở và hàng nghìn người dõi theo từng bước đi của cô.

“Đó là khoảng thời gian khá hoảng loạn. Tôi đột nhiên cảm thấy áp lực khi phải trở thành người có ảnh hưởng”, cô nhớ lại.

Thorne luôn lo lắng và liên tục say xỉn khi phải tham gia hết sự kiện này đến sự kiện khác.

“Mãi đến gần đây, tôi mới nhận ra mình thực sự không muốn bước tiếp trên con đường đó”, cô nói.

Mặc dù có 1,4 triệu lượt theo dõi, Thorne từ bỏ tham vọng làm ngôi sao mạng sau khi trở lại làm nhân viên y tế. Gần đây, cô cai rượu.

“Thế giới của những người có ảnh hưởng không hề ổn định. Vì vậy, điều quan trọng là phải có phương án dự phòng”, cô nói.

Phải vật lộn để duy trì độ hot là thách thức mà tất cả ngôi sao truyền hình thực tế trước đây đều phải đối mặt. Nhưng gần đây, điều đó càng trở nên khó khăn hơn khi các show truyền hình dành cho người có ảnh hưởng trên mạng ngày càng cạn kiệt, theo VICE.

Paige Thorne không thể chiến thắng áp lực của việc trở thành người có ảnh hưởng toàn thời gian. Ảnh: ITV.

Ngày càng khó khăn

Mùa mới nhất của Love Island tiếp tục cấm các thí sinh mở tài khoản mạng xã hội trong suốt thời gian ghi hình. Điều đó có nghĩa là họ ít có thể tạo sức ảnh hưởng như các ngôi sao trước đó.

Thực tế, số lượng người theo dõi các ngôi sao truyền hình thực tế đang giảm dần, không riêng với Love Island.

Suzana Somers, người điều hành @bachelordata - tài khoản phân tích dữ liệu từ The Bachelor và các show hẹn hò tương tự, lưu ý rằng hàng năm, lượng người theo dõi các thí sinh của The Bachelor và Love Is Blind giảm với tốc độ nhanh hơn so với rating của chương trình.

“Điều đó thực sự cho thấy vấn đề không phải là lượng người xem hay rating, mà là Instagram”, Somers nói, đồng thời chỉ ra thực tế là Instagram ngày càng có lượt người sử dụng giảm dần mỗi năm.

Ngoài ra, tâm lý chống lại người có ảnh hưởng ngày càng tăng. Mọi người cảm thấy mệt mỏi với các thí sinh sử dụng truyền hình thực tế làm bệ phóng để nổi tiếng và kiếm hợp đồng quảng cáo.

Do đó, không có gì ngạc nhiên khi đối mặt với sự bấp bênh của việc làm người có ảnh hưởng, nhiều cựu ngôi sao truyền hình thực tế như Thorne đang chọn theo đuổi con đường sự nghiệp bình thường.

Nhiều thí sinh vỡ mộng khi tham gia show hẹn hò đình đám nhưng không dễ gì trở thành người có ảnh hưởng sau đó. Ảnh: Tom Dymond/Netflix.

Wilfred Webster, người lọt vào chung kết mùa đầu tiên của The Traitors, đang tìm cách quay trở lại công việc từ thiện bán thời gian hoặc giảng dạy như trước đây, song song với nghề KOL.

Webster thừa nhận không dễ để thu hút lượt theo dõi lớn sau khi tham gia show truyền hình thực tế như trước đây.

“Tôi biết một số thí sinh trong The Traitors cảm thấy thất vọng. Họ nghĩ rằng sẽ có nhiều lượt theo dõi hơn trên Instagram”, anh nói.

Khi tham gia chương trình, Webster chỉ có 600 người theo dõi và rời đi với 28.000. Anh hiện có hơn 32.000 follow.

Sau khi nhận thấy hầu như không thể ổn định với tư cách là người có ảnh hưởng toàn thời gian, Webster đang tìm kiếm thứ gì đó chắc chắn hơn.

“Vấn đề của mạng xã hội là luôn biến động. Vì vậy, không phải lúc nào thu nhập cũng được đảm bảo. Điều đó thật khó khăn, đặc biệt là khi phải nuôi cả gia đình”, anh nói.

Anna Cromie, Giám đốc tài năng và cộng đồng tại The Digital Fairy, nói rằng với sự xuất hiện dường như vô tận của chương trình truyền hình thực tế, những người có ảnh hưởng khó đạt được thỏa thuận dài hạn hơn với các thương hiệu muốn linh hoạt trong việc hợp tác với ngôi sao mới nhất.

Điều này đặt các KOL vào vị trí không chắc chắn.

“Trong thị trường bão hòa, những người có ảnh hưởng sợ bị bỏ lại phía sau, trì trệ, sống nhò mức lương làm việc tự do ngày càng không ổn định và mong muốn có được sự an toàn chỉ đến với mức độ nổi tiếng của sao hạng A”, Crombie nói.

Đối với nhiều người có ảnh hưởng, cách duy nhất để đạt được sự an toàn này là thông qua công việc 8 tiếng thông thường.

Wilfred Webster phải tìm cách trở lại công việc trước khi vì thấy rằng không thể sống nhờ làm người có ảnh hưởng trên mạng. Ảnh: BBC.

Ngoài mang lại sự ổn định, Thorne và Webster đều tìm kiếm những công việc được tiếp xúc với nhiều người.

“Tôi nghĩ một trong những khía cạnh của có việc làm bình thường là được ở gần mọi người, bằng xương bằng thịt chứ không chỉ là qua màn hình. Nhưng điều này cũng đi kèm với mặt trái, tôi lo rằng hồ sơ công khai của mình có thể khiến tôi không tìm được việc làm”, Webster nói.

Trong khi đó, Thorne nói rằng cô thường thu hút sự chú ý không mong muốn trong công việc từ người nhà của bệnh nhân.

Gây căng thẳng

Làm việc với tư cách người có ảnh hưởng thường được miêu tả là con đường dễ dàng để nổi tiếng hoặc không phải là công việc thực sự. Nhưng sự căng thẳng liên tục và áp lực mà những người có ảnh hưởng phải đối mặt không được đề cập.

“Mạng xã hội là chất xúc tác để so sánh trong bộ não của người dùng hàng ngày. Nhưng đối với người có ảnh hưởng, sự so sánh đó gấp 10 lần”, Cromie nói.

“Cho dù đó là chứng kiến đồng nghiệp đổi đời chỉ sau một đêm, các video giống hệt video mình lan truyền hay lên nội dung mà thu nhập đều phụ thuộc vào đó. Thật dễ dàng để thấy những người có ảnh hưởng có thể rơi vào vòng xoáy nghi ngờ bản thân như thế nào, thúc đẩy bởi sự cạnh tranh và so sánh”, cô chia sẻ thêm.

Abigail Louise Rawlings, xuất hiện trên Love Island năm 2021 và đang làm thợ xăm hình, cho biết cô phải rút lui khỏi mạng xã hội sau khi nhận thấy mình đang so sánh bản thân với người khác quá nhiều.

Abigail Louise Rawlings trở lại vói đam mê xăm hình sau khi tham gia show hẹn hò. Ảnh: Abigail Louise Rawlings.

“Sau khi tham gia show, tôi thấy mình trở thành người có ảnh hưởng và không biết phải làm thế nào. Vì vậy, tôi bắt đầu theo dõi những người có ảnh hưởng khác để xem họ làm gì.

Tôi dần đánh mất mình bởi cảm thấy mình cần phải hành động theo một cách nhất định. Thành thật mà nói điều đó hủy hoại tâm hồn tôi. Tôi cố gắng trở thành người không phải là mình”, cô nhớ lại.

Rawlings phải vật lộn với áp lực đăng bài liên tục lên trang cá nhân và vật lộn với thuật toán Instagram hàng ngày.

“Nó đánh gục sự tự tin của tôi”, cô nói.

Sau khi nhận thấy ngày càng khó duy trì hình ảnh trên mạng, Rawlings quyết định chia sẻ ít hơn, ngừng “bắt chước” những người có ảnh hưởng khác và tập trung vào niềm đam mê lâu năm: xăm mình.

“Nếu các thương hiệu không muốn làm việc với tôi, tôi sẽ đi xăm. Có nguồn thu nhập khác là rất quan trọng”, cô nói.

Rawlings cho rằng sự mệt mỏi của Love Island đang khiến các thí sinh khó đạt được đỉnh cao danh vọng chóng mặt so với các mùa trước.

“Có quá nhiều series mới nên tôi nghĩ mọi người không còn bận tâm về nó nữa”, cô nói.

Sarah Goodhart, xuất hiện trên Geordie Shore vào năm 2017 và điều hành thẩm mỹ viện, đồng ý rằng mọi người đang ngày càng chán truyền hình thực tế. Cô lưu ý rằng điều đó thúc đẩy phản ứng khắt khe hơn với người có ảnh hưởng.

Đặc quyền tài chính cũng quyết định ai sẽ trở thành người có ảnh hưởng thành công sau khi xuất hiện trên truyền hình thực tế, Goodhart nói.

“Khi rời Geordie Shore, tôi là người thuộc tầng lớp lao động. Vì vậy, tôi cần phải quay lại làm việc. Nếu tôi có thể nghỉ ngơi nhiều hơn, có lẽ tôi có thể cố gắng trở thành người có ảnh hưởng. Nhưng phải đợi vài tháng để tiền từ show đổ về”.

Đây có phải là sự kết thúc của ngôi sao truyền hình thực tế có thể trở thành người có ảnh hưởng?

Cromie không nghĩ như vậy: “Tôi tin rằng các chương trình truyền hình sẽ tìm ra những cách mới để đảm bảo tuyển dàn thí sinh thực sự muốn đến để trải nghiệm, thay vì danh tiếng có thể đến sau đó”.

Điều này có thể có nghĩa là các nhà sản xuất cố tình chọn những thí sinh có công việc bình thường, trái ngược với nhân vật có ảnh hưởng nhất định từ trước đó.

Nếu muốn giữ chân khán giả sau khi xuất hiện trên truyền hình thực tế, Somers cho rằng “tất cả thí sinh sẽ cần nỗ lực nhiều hơn để tạo nội dung chất lượng trên mạng xã hội”, đặc biệt là trên các nền tảng như TikTok.

Nhiều người có thể tìm cách thích nghi, nhưng cũng có khả năng các cựu ngôi sao truyền hình thực tế sẽ bắt đầu tìm kiếm sự thỏa mãn về mặt nghề nghiệp và cá nhân bên ngoài mạng xã hội. Đặc biệt là khi việc gây ảnh hưởng trở thành mục tiêu theo đuổi khó khăn hơn.

“Liệu bạn có hạnh phúc khi liên tục phải bắt kịp các xu hướng? Không ngừng chứng tỏ bản thân? Đó là cuộc sống khó theo đuổi trong thời gian dài”, Thorne nói.