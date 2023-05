Vợ mới của Kanye West bị chê chụp ảnh phản cảm

Doanh thu 'Vệ binh dải Ngân Hà 3' giảm 49% so với tuần đầu ra mắt

0 1

Phần 3 của loạt "Guardians of the Galaxy" thu về 60,5 triệu USD ở Bắc Mỹ trong tuần thứ hai, giảm 49% so với doanh thu tuần đầu ra mắt.