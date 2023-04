Vờ làm phụ huynh đi đón con, trộm xe máy trong sân trường

Khi vừa trộm cắp xong chiếc xe máy thứ 2, Nguyễn Mạnh Tiến và Nguyễn Thị Hường bị tổ công tác Đội CSHS Công an huyện Quốc Oai, Hà Nội, bắt giữ.

Cuối tháng 3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quốc Oai tiếp nhận tin báo của ông Nguyễn Hữu D. trú xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, về việc bị trộm cắp tài sản là chiếc xe SH.

Theo trình báo của ông D., chiều 27/3, ông điều khiển chiếc xe máy Honda SH125 đến trường Tiểu học Sài Sơn A. Ông dựng xe trong sân trường, đi bộ vào lớp học để đón cháu. Khoảng 15 phút sau, ông Dương đi ra vị trí để chiếc xe máy, thì phát hiện chiếc xe máy đã bị kẻ gian trộm cắp.

Tiến và Hường.

Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đội CSHS Công an huyện Quốc Oai đã bắt giữ được Nguyễn Mạnh Tiến (SN 1990, trú huyện Phúc Thọ, Hà Nội) và Nguyễn Thị Hường (SN 2002, trú huyện Đan Phượng, Hà Nội) đã trộm cắp chiếc xe máy của ông D.

Tại cơ quan công an, Tiến và Hường khai nhận do cần tiền chi tiêu cá nhân, cả hai đều không có việc làm, bản thân Tiến vừa thi hành xong bản án 21 tháng tù giam do TAND huyện Quốc Oai tuyên phạt về tội trộm cắp tài sản.

Ra tù vào tháng 10/2022, Tiến về sinh sống tại huyện Phúc Thọ, quen biết Hường qua mạng xã hội và đã nảy sinh tình cảm. Chiều 27/3, Tiến đã một mình chuẩn bị 3 đầu vam phá khóa bằng kim loại, đầu khẩu dùng để nối đầu vam, tay công bằng kim loại, chiếc xe BKS 29G1-280.xx rồi đến nhà Hường rủ đi ăn trộm.