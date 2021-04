Vợ Justin Bieber tiết lộ lý do sợ hãi mạng xã hội

Chia sẻ với Tiến sĩ Jessica Clemons, Hailey Bieber cho biết cô dừng dùng Twitter vì mạng xã hội này là môi trường độc hại, mang lại cho người đẹp 25 tuổi cảm giác sợ hãi.

Hailey Baldwin, nay đã đổi tên thành Hailey Bieber, đã tuyên bố từ bỏ tài khoản Twitter, không bao giờ dùng mạng xã hội này nữa. Trong cuộc trò chuyện với Tiến sĩ Jessica Clemons, cô đã tiết lộ lý do của hành động trên.

Hailey Bieber đã dừng dùng tài khoản Twitter.

Fox News đã trích dẫn chia sẻ của bà xã Justin Bieber: “Nghĩ tới việc mở ứng dụng (Twitter) trên điện thoại lên thôi cũng khiến tôi lo lắng, thậm chí sợ hãi đến mức buồn nôn".

Bieber tâm sự: "Một trong những rắc rối lớn nhất tôi gặp phải là việc bị mang ra so sánh đủ mọi khía cạnh, từ so sánh thân hình, so sánh vẻ ngoài tới so sánh cách ứng xử".

"Tôi cho rằng khi mỗi người phải đương đầu với những tin tức tiêu cực, hoặc những đồn đoán không hay cứ đeo bám bạn hết lần này tới lần khác, mọi thứ trong đầu bạn sẽ trở nên rối tung. Thậm chí, bạn sẽ bắt đầu hoài nghi liệu mình có thật sự là người như khán giả nghĩ không, liệu có điều gì họ nhận ra nhưng bản thân lại không nhận ra hay không", cô nói thêm.

Bà xã Justin Bieber gọi mạng xã hội Twitter là môi trường độc hại, với những trò đùa và những lời nhận xét tiêu cực luôn phủ kín một cách dai dẳng.

Để chống lại những tác động tiêu cực do mạng xã hội mang lại, Hailey Bieber cho biết cô đã hạn chế lên mạng hay sử dụng các ứng dụng trên điện thoại. "Khi đọc bình luận, hoặc đăng một bức ảnh hay một đoạn video lên mạng, tôi muốn những chia sẻ đó phải mang tính tích cực, khích lệ và nâng cao tinh thần người xem", người đẹp 25 tuổi chia sẻ.

Hiện tại, vợ Bieber chỉ kiểm tra tài khoản Instagram vào dịp cuối tuần, thay vì đắm chìm trong thế giới mạng xã hội. Trước đó, hồi tháng 3, Justin Bieber cũng tiết lộ anh đã ngừng dùng điện thoại và chuyển sang giao tiếp với quản lý, đội ngũ nhân viên bằng máy tính bảng.

"Tôi học được cách vạch ra ranh giới cho chính mình và người khác. Tôi không mắc nợ ai để ôm khư khư điện thoại cả ngày", giọng ca Yummy nói.