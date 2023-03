Vợ Justin Bieber cảm ơn Selena Gomez

Hailey Bieber cảm ơn vì sự lên tiếng của Selena Gomez giữa lúc bị ghét bỏ. Vợ của Justin Bieber chia sẻ cô cảm thấy buồn và khó khăn trong những tuần qua.

Ngày 25/3, Hailey Bieber cảm ơn Selena Gomez vì đã yêu cầu một bộ phận khán giả quá khích ngưng gửi lời đe dọa tính mạng.

"Tôi muốn cảm ơn chị Selena vì đã lên tiếng. Tôi và chị ấy cùng nói về cách vượt qua câu chuyện đang diễn ra giữa chúng tôi trong những tuần qua. Thời gian vừa rồi thực sự gây khó khăn cho những người có liên quan. Hàng triệu người cảm thấy sự thù ghét và điều này rất tồi tệ.

Mạng xã hội là một phương tiện tuyệt vời để kết nối và xây dựng cộng đồng, nhưng những chuyện gần đây chỉ gây nên sự chia rẽ, thay vì gắn kết mọi người lại với nhau. Mọi thứ luôn có thể bị cắt xén, thêm mắm dặm muối, cố ý gây ra hiểu nhầm. Chúng ta nên suy nghĩ kỹ hơn về những gì chúng ta đăng và những gì chúng ta nói, bao gồm cả tôi. Lời cuối, tôi tin tình yêu luôn lớn hơn sự thù ghét và tiêu cực. Chúng ta luôn có cơ hội ngồi lại với nhau để đồng cảm, thấu hiểu hơn", Hailey Bieber viết.

Vợ Justin Bieber cảm ơn vì được Selena Gomez ủng hộ giữa lúc bị ghét bỏ. Ảnh: Page Six.

Theo Page Six, Hailey Bieber ca ngợi Gomez vì đã lên tiếng trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa các nhóm người hâm mộ của họ trong khoảng một tháng qua. Người mẫu 27 tuổi khiến fan Selena hậm hực vì được cho là hùa với Kylie Jenner giễu cợt cô.

Selena chia sẻ việc lạm dụng kỹ thuật chải lông mày ngược gây ra hiệu ứng kém xinh. Sau đó, Kylie đăng ảnh chụp màn hình cuộc gọi video khoe lông mày với Hailey, kèm phát ngôn bị cho là đả kích giọng ca Lose You To Love Me.

Cùng thời điểm, khoảnh khắc Hailey giễu cợt Taylor Swift trong chương trình Drop the Mic cách đây nhiều năm cũng bị đào lại. Cộng đồng fan Selena càng có thêm cớ vào tài khoản mạng xã hội của Hailey chửi bới.

Mối quan hệ phức tạp giữa Selena Gomez và Hailey Bieber luôn là tâm điểm truyền thông nhiều năm qua khi Justin Bieber công khai mối quan hệ rồi tiến tới hôn nhân với Hailey không lâu sau khi anh chia tay Selena.

Để tránh thổi phồng sự việc, Selena phải xin cộng đồng fan dành thời gian cho việc khác thay vì thi nhau công kích trên mạng. Cô cũng lên tiếng khẳng định không có mâu thuẫn nào thực sự xảy ra, nên mong muốn mọi người dừng lại trước khi sự việc bị đẩy đi quá xa.