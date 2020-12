Võ Hoàng Yến - siêu mẫu đắt show nhất tuần lễ thời trang

Cũng tại đêm thứ 2, cô nhanh chóng thay đổi tạo hình để trình diễn cho nhà thiết kế Long Ng. "Nữ quyền chính là chủ đề tôi muốn gửi gắm qua bộ sưu tập lần này. Do đó, tôi cần người có tầm ảnh hưởng về truyền thông và nhiều kinh nghiệm sàn diễn", nhà thiết kế tiết lộ lý do chọn Võ Hoàng Yến làm vedette.

Aquafina Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam trở lại cùng chủ đề "The Future Is Now" (tạm dịch: Tương lai là hiện tại) với sự đồng hành cùng nhãn hàng Aquafina - Nước uống tinh khiết hàng đầu Việt Nam. Sự kiện như lời khẳng định về tương lai của ngành thời trang mở ra ngay trước mắt, giúp Việt Nam có cơ hội nâng cao vị thế.

Để theo dõi thêm các hoạt động về Aquafina Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam, độc giả truy cập tại fanpage Aquafina.