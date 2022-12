Vô hiệu hóa camera, trộm hàng loạt điện thoại, trang sức

Đột nhập cửa hàng trên phố Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội,) Hùng vô hiệu hóa toàn bộ camera an ninh rồi trộm nhiều tài sản.

Ngày 5/9, Công an quận Ba Đình, Hà Nội, nhận được đơn trình báo của một cửa hàng trên phố Nguyễn Chí Thanh về việc bị kẻ gian đột nhập trộm cắp điện thoại và nhiều tài sản với tổng giá trị khoảng hơn 400 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Ba Đình phối hợp với Công an phường Ngọc Khánh đã điều tra, xác minh. Đến ngày 15/11, lực lượng công an đã bắt giữ Nguyễn Huy Hùng (sinh năm 1993, trú Cửa Miếu, Sơn Tình, Cẩm Khê, Phú Thọ) là thủ phạm gây ra vụ trộm cắp tài sản trên. Thời điểm bị bắt, Hùng đang lẩn trốn tại quê nhà Phú Thọ.

Bị can Nguyễn Huy Hùng.

Tại cơ quan công an, Hùng khai do không có công ăn việc làm ổn định cần tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định trộm cắp.

Trước đó, thanh niên này nhiều lần đến cửa hàng trên phố Nguyễn Chí Thanh nên nắm rõ vị trí để tài sản. Với kinh nghiệm của một thợ sửa điện, Hùng đã quan sát cách bố trí hệ thống dây điện và camera để lên kế hoạch hành động.

Khoảng 19h ngày 4/9, Hùng nhờ một người quen chở đến gần nơi gây án chờ đợi. Mang theo thang, nam thanh niên nói là đi sửa biển quảng cáo.

Đến 22h cùng ngày, khi nhân viên cửa hàng về hết, Hùng đột nhập vào bên trong, nhanh chóng vô hiệu hóa nguồn điện camera đề phòng trường hợp bị phát hiện.

Sau khi cảm thấy đã an toàn, Nguyễn Huy Hùng sử dụng máy cắt mang theo cắt khóa tủ sắt, lấy 15 điện thoại di động, 3 máy tính xách tay cùng nhiều dây chuyền, lắc, nhẫn vàng có tổng giá trị hơn 400 triệu đồng rồi về quê ở Phú Thọ.

Sáng 7/9, khi nghe ngóng thấy mọi việc “êm êm”, Hùng đón xe khách về Hà Nội để bán số tài sản trộm cắp được cho một số cửa hàng mua bán điện thoại di động trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đối với số vàng trộm được, thanh niên này bán cho cửa hàng kinh doanh vàng bạc tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội và nhiều địa điểm khác.

Khai thác mở rộng, Nguyễn Huy Hùng còn khai ngoài vụ trộm cắp trên, ngày 30/10, thanh niên này đã trộm cắp 15 chiếc điện thoại di động tại một cửa hàng khác trên phố Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ba Đình hiện đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Huy Hùng để điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.