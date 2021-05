Vợ hiến tạng chồng để cứu người

Người đàn ông ở Vũng Tàu không may qua đời sau tai nạn giao thông. Nén đau thương, gia đình đã hiến tim, gan, thận của ông để cứu người.

Hành trình vượt 81 km đưa quả tim về TP.HCM để cứu người Cảnh sát giao thông Bà Rịa - Vũng Tàu và TP.HCM đã phối hợp mở đường đưa tạng của nạn nhân chết não về Bệnh viện Chợ Rẫy.

Thông tin được Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) chia sẻ chiều 17/5. Người hiến tạng là ông N.T.T. (41 tuổi, ngụ tại TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Ngày 13/5, ông T. không may bị tai nạn giao thông chấn thương sọ não, phải cấp cứu tại Bệnh viện Bà Rịa nhưng không qua khỏi. Khi bệnh nhân rơi vào tình trạng chết não, gia đình ông đồng ý hiến tạng để mang lại sự sống cho những người khác.

"Chồng tôi qua đời, gia đình quyết định hiến đa tạng của anh. Tôi thấy trong lòng nhẹ nhõm giống như anh được sống một lần nữa", vợ ông T. chia sẻ.

Ca phẫu thuật lấy tạng hiến do ê-kíp bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy thực hiện tại Bệnh viện Bà Rịa. Ảnh: CDC Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ngay trong đêm 16/5, Đơn vị Điều phối ghép các bộ phận cơ thể người cùng đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đã tiếp nhận cơ quan hiến tặng tại Bệnh viện Bà Rịa.

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, ca phẫu thuật lấy tạng do ê-kíp bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy thực hiện tại Bệnh viện Bà Rịa lúc 22h30 cùng ngày. Tạng được lấy gồm một quả tim, một lá gan và 2 quả thận.

Với sự hỗ trợ dẫn đường của các chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM, "món quà sự sống" đã được vận chuyển nhanh chóng, an toàn suốt 81 km và đến Bệnh viện Chợ Rẫy lúc rạng sáng 17/5.

"Chúng tôi trân trọng gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến ông T. và gia đình, vì tấm lòng và những nghĩa cử nhân văn, cao đẹp đã mang lại sự sống cho biết bao sinh mệnh. Cảm ơn các chiến sĩ công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và TP.HCM đã hỗ trợ dẫn đường hành trình đi tìm sự sống cho người bệnh", đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy chia sẻ.