Vợ Ferdinand sảy thai

Vợ của cựu danh thủ Rio Ferdinand, Kate Ferdinand chia sẻ tin buồn mất con trên mạng xã hội hôm 27/7.

"Em bé của chúng tôi đã không còn nhịp tim ở tuần thứ 12, tôi đã phải tiến hành phẫu thuật", Kate Ferdinand viết trên trang cá nhân. "Lần gần nhất tôi nằm viện là khi hạ sinh bé Cree. Chúng tôi đã rất háo hức chào đón thành viên mới. Đáng tiếc cuộc sống đôi khi không như chúng ta mong muốn".

Kate thừa nhận cô rất đau lòng khi biết tin. Cách đây ít ngày, vợ của Ferdinand còn chia sẻ ảnh sinh hoạt vui vẻ với cậu con trai 17 tháng tuổi, Cree. Kate hạ sinh bé Cree vào tháng 12/2020. Cô nàng tổ chức đám cưới với Ferdinand vào tháng 9/2019 sau hai năm quen nhau.

Cựu danh thủ Rio Ferdinand trải qua nỗi đau mất con.

Ferdinand có 3 người con với vợ trước Rebecca Ellison, bao gồm Lorenz (16 tuổi), Tate (13 tuổi) và Tia (11 tuổi). Tuy nhiên, Rebecca Ellison đã qua đời vào năm 2015 vì ung thư. Kate được lòng 3 người con riêng của Ferdinand.

"Tôi lo lắng cho Lorenz, Tate và Tia còn nhiều hơn con ruột của mình", Kate chia sẻ trên The Sun. "Tôi đã phải nỗ lực để có được tình yêu của lũ trẻ. Có lẽ tôi sẵn sàng làm mọi thứ vì chúng".

Kate năm nay 31 tuổi. Cô trở nên nổi tiếng nhờ tham dự chương trình truyền hình thực tế mang tên "The Only Way is Essex". Trên mạng xã hội Instagram, Kate có hơn 1,4 triệu người theo dõi.

Kate thừa nhận vợ cũ của Ferdinand, Rebecca Ellison, giúp cô trở thành một người mẹ tốt hơn. "Cô ấy là một phần trong cuộc sống của chúng tôi. Rio và tôi thường nhắc đến Rebecca. Mọi thứ có vẻ kỳ lạ, nhưng tôi cảm giác mình thấu hiểu được Rebecca", Kate chia sẻ.