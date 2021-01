Vợ dính 15 viên đạn từ khẩu súng kíp của chồng

Uống rượu rồi mâu thuẫn với vợ, ông Tăng dùng súng kíp, bắn 15 viên đạn bi vào người nạn nhân.

Ngày 13/1, Công an thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai, khởi tố bị can Giàng A Tăng (60 tuổi, ở xã Mường Hoa, thị xã Sa Pa) về tội Cố ý gây thương tích.

Trước đó, ngày 4/1, ông Tăng uống rượu rồi xảy ra mâu thuẫn với vợ là bà S.T.M. (55 tuổi). Lúc này, ông Tăng dùng súng kíp tự chế, đạn bi bắn vào vợ.

Giàng A Tăng và khẩu súng kíp tự chế. Ảnh: Công an Lào Cai.

Bà M. nhập viện với 15 vết thương ở vùng lưng và mặt, tỷ lệ thương tích 50% sức khỏe. Các bác sĩ ở tỉnh Lào Cai chỉ gắp được 2 trong tổng số 15 viên đạn bi trong cơ thể nạn nhân.

Để lấy được số đạn còn găm trong người, bà M. được chuyển lên bệnh viện tuyến Trung ương để xử lý.

Tại cơ quan công an, Tăng khai lấy thuốc nổ trong quả pháo, nhồi vào súng kíp tự chế để sử dụng. Khám xét nơi ở của bị can, công an thu giữ 13 trụ vỏ giấy có gắn dây, được xác định là pháo nổ với tổng khối lượng 20 gram.