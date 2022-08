Vô cớ nhặt gạch ném vỡ kính xe cứu thương

Hồ Minh Sanh (28 tuổi, ở An Giang) khai do ảo giác từ ma túy nên ném vỡ kính chắn gió xe cứu thương và đốt xe máy của hàng xóm.

Ngày 27/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Hồ Minh Sanh (28 tuổi, ở thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới) điều tra về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản và Hủy hoại tài sản.

Theo điều tra của cảnh sát, sáng 2/7, Sang sử dụng ma túy rồi ra đứng trước cửa nhà. Lúc này, ôtô cứu thương do tài xế Đặng Phước Chơn (40 tuổi) cầm lái lưu thông gần đến chỗ Sanh.

Nam thanh niên này vô cớ nhặt viên gạch, ném vỡ kính chắn gió ôtô cứu thương.

Sanh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Nghiêm Túc.

Sau trình báo của tài xế, cảnh sát vào cuộc xác minh. Đến tối cùng ngày, Sanh sang nhà nhà xóm lấy để đi mua thức ăn.

Trên đường quay về, Sanh khởi động xe máy không được nên nhặt khúc gỗ đập xe, sau đó châm lửa đốt.

Quá trình điều tra, Sanh khai do ảo giác khi sử dụng ma túy nên đã gây ra hai vụ việc trên.