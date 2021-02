Vợ chồng Victor Vũ: 'Chúng tôi hài lòng với môi trường sống tại VN'

Các tiện ích ngày càng hiện đại, an ninh đảm bảo, y tế tận tâm… là những lý do khiến vợ chồng Victor Vũ cảm thấy hài lòng và an tâm khi sinh sống tại Việt Nam.

Đầu năm, vợ chồng Victor Vũ và Đinh Ngọc Diệp chia sẻ về dự định đón Tết và các dự án mới của cả hai. - Nhìn lại năm 2020 với nhiều biến động, anh chị thấy mình có được những dấu ấn gì nổi bật trong công việc và đời sống gia đình? - Victor Vũ: Năm 2020 là một năm đặc biệt với Victor, vì phải nhập viện mổ đến 2 lần. Nhìn lại các sự kiện xảy ra trong năm qua cảm giác đó là năm “xui”, nhưng với tôi vẫn là năm có nhiều may mắn. Trong mùa Covid-19, tôi vẫn được những bác sĩ tận tình nhất tại các bệnh viện tốt nhất xử lý kịp thời tình trạng sức khỏe của mình. Năm 2020, tôi vẫn quay được một bộ phim trong khi nhiều nền điện ảnh khác trên thế giới không thể làm được. Đặc biệt, dấu ấn của gia đình tôi năm nay là đón chào thêm một thành viên mới. Victor Vũ và Đinh Ngọc Diệp cảm thấy an tâm khi an cư tại Việt Nam. - Sự ra đời của thành viên mới có mang đến nhiều thay đổi trong gia đình anh chị hay không? - Ngọc Diệp: Có bé thứ hai, chúng tôi mới thấy gia đình trọn vẹn và đúng nghĩa, gắn kết nhiều hơn. Khi có bé đầu tiên, cả hai vẫn chưa biết cách làm bố mẹ, chưa biết sắp xếp và vận hành tổ ấm. Bây giờ, hai vợ chồng bắt đầu nghĩ đến việc chọn lựa một tổ ấm phù hợp cho trẻ trong việc học hành lâu dài và có môi trường xanh để bé vận động, vui chơi thoải mái, có bạn bè đồng trang lứa và hít thở không khí trong lành. Đón thêm thành viên mới, vợ chồng Victor Vũ muốn chọn không gian sống trong lành và tiện nghi cho các con. - Bé Landon cũng đến tuổi đến trường. Khi lựa chọn trường cho con, anh chị có những tiêu chí gì? - Victor Vũ: Theo tôi, hệ thống đại học ở nước ngoài ưu việt hơn trong nước. Tuy vậy, Việt Nam vẫn có đầy đủ điều kiện cho các bé phát triển để chuẩn bị vào các đại học tốt ở nước ngoài. Thực tế có nhiều trường song ngữ và quốc tế có thể dạy con bằng tiếng Việt và tiếng Anh, bé học ở trong nước sẽ may mắn không bị quên tiếng mẹ đẻ. - Anh chị có dự định đặc biệt nào để đón Tết Nguyên đán không, và có thể bật mí cho độc giả về các dự án nghệ thuật trong năm mới? - Ngọc Diệp: Năm nay là một năm khá đặc biệt khi chúng tôi có dự định chuyển từ chung cư xuống nhà đất để có không gian rộng rãi hơn cho các con. Đón Tết cổ truyền, tôi cũng sẽ chuẩn bị một cái Tết chu đáo, tôi đang học hỏi mỗi ngày để trở thành một bà nội trợ giỏi trong tương lai. Victor Vũ: Về công việc, tôi có một dự án mini series phim 8 tập, giống như các phim chất lượng cao trên Netflix, quay chỉn chu, trau chuốt, sẽ bấm máy vào mùaa hè. Sau đó là các dự án điện ảnh tiếp theo… - Là người đi nhiều nơi, sống ở cả Mỹ và Việt Nam tương đối lâu, anh Victor cảm nhận thế nào về cuộc sống tại quê nhà và Mỹ? - Victor Vũ: Tôi sống 30 năm ở Mỹ và hơn 10 năm tại Việt Nam. Có quá nhiều thay đổi kể từ lần đầu tiên tôi về nước đến giờ, đặc biệt ở các thành phố lớn. Khi nhìn xung quanh, tôi thấy mình đang được hưởng quá nhiều tiện nghi, không cảm thấy thiếu thốn nhiều. Nếu so sánh, tôi thấy nhịp sống và công việc ở đây nhanh và hiệu quả hơn. Xét về yếu tố an toàn, bản thân tôi cảm thấy Việt Nam an toàn hơn. Năm nay khi biến cố sức khỏe xảy đến, tôi còn nghiệm ra là hệ thống y tế của Việt Nam rất tuyệt vời với các bác sĩ lành nghề, tận tâm và xử lý kịp thời... Nhìn chung, có quá nhiều thứ để chúng tôi cảm thấy thật sự hài lòng và an tâm với cuộc sống ở quê nhà. Victor Vũ và Ngọc Diệp ưng ý với không gian sống sinh thái tại Aqua City. - Có ý định chọn lựa một không gian sống mới cho các con, anh chị cảm nhận như thế nào khi ghé thăm Aqua City? - Ngọc Diệp: Thực tế, đây không phải lần đầu chúng tôi đến Aqua City, hai vợ chồng đã “tậu” một căn tại đây từ những ngày đầu dự án ra mắt. Tôi đã tham khảo khá nhiều dự án trong thành phố, điều chúng tôi ưng ý đầu tiên là Aqua City cũng như các dự án trước đây mà Novaland phát triển đều được quy hoạch bài bản, đồng bộ. Không chỉ sở hữu không gian sinh thái trong lành tự nhiên, Aqua City tích hợp mọi tiện ích cần thiết cho một cuộc sống tiện nghi, như trường học và bệnh viện chuẩn quốc tế, trung tâm thể thao đa năng hay hệ thống cảnh quan xanh, sông nước… và đặc biệt là hệ thống an ninh. Hệ thống trường học chuẩn quốc tế tại Aqua City khiến Ngọc Diệp yên tâm. - Quãng đường từ Aqua City vào trung tâm TP.HCM có khiến chị băn khoăn hay không? - Ngọc Diệp:Trước khi đầu tư Aqua City, Diệp và anh Vũ đã nghiên cứu kỹ về các tuyến đường kết nối hiện hữu và cả các tuyến đường đang được đầu tư quanh khu vực dự án. Trong tương lai, khi các dự án hạ tầng hoàn thiện, từ Aqua City về trung tâm TP.HCM sẽ chỉ mất hơn 20 phút, nhanh hơn nhiều so với di chuyển trong nội đô hiện tại. Nơi đây thuận tiện kết nối trên mọi phương tiện từ đường bộ, đường thủy và mai mốt còn có sân bay Long Thành. Theo tôi, để có được không gian trong lành, người lớn cần chấp nhận đi xa hơn một chút. Tuy vậy trẻ con và người cao tuổi sẽ được hưởng những tiện ích rất tuyệt vời ngay trong nội khu dự án.