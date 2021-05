Vợ chồng thượng tá công an ở Sóc Trăng 2 lần âm tính với nCoV

11 người cùng đoàn đi du lịch Đà Lạt với thượng tá công an này đã được cách ly tập trung 14 ngày.

Chiều 23/5, Trung tâm Y tế huyện Long Phú (Sóc Trăng) nhận được kết quả xét nghiệm âm tính nCoV lần 2 đối với 11 người đi du lịch Đà Lạt từ ngày 7 đến 9/5. Trong đó, 4 người trong gia đình thượng tá Đ.M.T., Phó phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Sóc Trăng.

“Quy định cách ly tập trung hiện nay là 21 ngày nên ngày mai (24/5 – PV) chúng tôi sẽ xin ý kiến ban chỉ đạo tỉnh về việc có cho những người này kết thúc cách ly tập trung hay không”, lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Long Phú nói.

Khu cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế huyện Long Phú, Sóc Trăng. Ảnh: Thanh Tâm.

Nói với Zing, ông T. cho biết đoàn của ông có 12 người đi du lịch Đà Lạt. Trong đó, một người ở huyện Cù Lao Dung được cách ly tại nhà, 11 người ở huyện Long Phú cách ly tập trung.

“Đoàn của tôi chỉ đi vườn hoa cẩm tú cầu và một quán ăn rồi về khách sạn. Sợ dịch bệnh nên không đi đâu nữa, không đến chỗ liên quan đến người mắc bệnh nhưng bị cách ly tập trung. Con gái tôi ở nhà sắp sinh mà 4 người trong gia đình vẫn chưa được về”, ông T. chia sẻ.

Ông T. cũng cho rằng văn bản của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng chỉ vận động cán bộ, công chức không ra khỏi tỉnh trong dịp lễ 30/4 và 1/5. Do đó, ông đi Đà Lạt vào ngày 7-9/5 là không vi phạm quy định của UBND tỉnh.

Về vấn đề ông T. đặt ra, bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Văn Khải, Phó giám đốc phụ trách Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng, cho biết rất có thể Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Long Phú quá thận trọng trong việc ngăn ngừa dịch bệnh.

“Có thể việc xác định hình thức cách ly này với hình thức cách ly kia chưa có sự thống nhất giữa các huyện. Việc này để chúng tôi nhắc lại các trung tâm y tế huyện”, bác sĩ Khải chia sẻ.

Trong cuộc họp định kỳ với các sở, ngành vào giữa tháng 5, lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh Sóc Trăng xử lý nghiêm 2 cán bộ du lịch Đà Lạt trong lúc dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Qua xác minh của Công an tỉnh Sóc Trăng, 2 cán bộ công an đi du lịch Đà Lạt là ông T. và con trai (công tác tại Công an huyện Long Phú). Vợ ông T. và một người cháu ngoại cũng có mặt trong đoàn đi du lịch này.

Đại tá Phạm Quốc Việt, Phó giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, cho biết chờ ông T. hoàn thành thời gian cách ly mới tiến hành kiểm điểm. Sau khi đối chiếu các quy định pháp luật và văn bản liên quan, Công an tỉnh Sóc Trăng sẽ có hướng xử lý vụ việc liên quan đến ông T.

“Ngoài văn bản của tỉnh còn có các quy định, văn bản của Bộ Công an. Chúng tôi sẽ đối chiếu các văn bản để xem anh T. có vi phạm hay không. Sai phạm đến đâu thì xử lý đến đó”, ông Việt khẳng định.