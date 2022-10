Vợ chồng tàng trữ 3,5 tỷ đồng tiền giả

Hai nghi phạm vào cửa hàng mua giò và thanh toán tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng, thì bị người dân giữ lại vì dùng tiền giả.

Sau gần một tháng củng cố hồ sơ, ngày 3/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam vợ chồng Lê Quốc Bảo (36 tuổi) và Quách Thị Huyền (46 tuổi, cùng ở TP.HCM) về tội Tàng trữ, lưu hành tiền giả.

Theo cáo buộc, tối 3/9, vợ chồng Bảo lái ôtô đi từ tỉnh Hòa Bình sang Thanh Hóa. Khi đến xã Cẩm Long thuộc huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa), 2 nghi phạm vào cửa hàng ven đường để mua 2 chiếc giò với tổng giá trị 130.000 đồng.

Thấy khách đưa tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng và đề nghị trả lại 370.000 đồng tiền thừa, chủ quán tình nghi đó là tiền giả, nên cùng người dân trình báo công an địa phương.

Lê Quốc Bảo và Quách Thị Huyền. Ảnh: CA Thanh Hóa.

Tối cùng ngày, vợ chồng Bảo bị lực lượng chức năng giữ lại. Ban đầu, họ cho rằng tờ tiền giả 500.000 đồng được một khách hàng thanh toán cho mình khi họ kinh doanh khách sạn ở TP.HCM.

Tuy nhiên, khi khám xét tại chỗ, lực lượng công an đã thu giữ trong người và trên ôtô tổng số tiền 206 triệu đồng tiền giả. Mở rộng điều tra, Công an Thanh Hóa khám xét nơi ở của Bảo và vợ tại TP.HCM và thu giữ thêm một tỷ đồng tiền giả (đều có mệnh giá 500.000 đồng).

Ngoài ra, Huyền cất giấu 2,3 tỷ đồng tiền giả tại nhà bố mẹ đẻ ở huyện Yên Thủy (Hòa Bình). Toàn bộ tang vật đều có mệnh giá 500.000 đồng mỗi tờ.

Theo Điều 207 Bộ luật Hình sự, người nào làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả có trị giá tương ứng từ 50 triệu đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1-3 năm.