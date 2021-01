Vợ chồng Sung Min bị chỉ trích vì hôn môi trên truyền hình

Sung Min (Super Junior) hỗ trợ vợ trong phần thi ở chương trình Miss Trot 2. Họ khóa môi khiến dàn giám khảo kinh ngạc.

Kim Sa Eun - vợ của Sung Min, thành viên nhóm Super Junior - đang tham gia chương trình Miss Trot 2 của TV Chosun.

Trong tập gần nhất của cuộc thi, Kim Sa Eun biểu diễn ca khúc I Really Really Like You của nhạc sĩ Sim Soo Bong. Phần trình diễn của cô khá ổn. Tuy nhiên, gây chú ý hơn cả là sự xuất hiện của Sung Min. Anh là khách mời đặc biệt, hỗ trợ vợ trong phần thi.

Kim Sa Eun và Sung Min gây sốc với nụ hôn trên sân khấu.

Cặp nghệ sĩ kết hợp ăn ý và tình cảm. Đặc biệt, Sung Min và vợ gây sốc cho ban giám khảo lẫn khán giả theo dõi chương trình vì bất ngờ khóa môi để kết thúc phần trình diễn. Giám khảo đã bày tỏ sự kinh ngạc trước sự táo bạo của vợ chồng Sung Min.

Phần thi của Kim Sa Eun không nhận được kết quả tốt như mong đợi. Thậm chí, cô không nhận bất cứ phiếu bầu nào từ 11 giám khảo. Đối thủ của cô là Byul Sarang chiến thắng với số điểm tuyệt đối. Kim Sa Eun không giấu nổi sự buồn bã khi nhận kết quả. "Thật đáng thất vọng", cô bày tỏ.

Hai nghệ sĩ bị chỉ trích khi hôn môi trên sân khấu.

Khán giả cho rằng chính sự xuất hiện của Sung Min khiến giám khảo không chấm điểm cho phần thi của Kim Sa Eun. “Màn trình diễn của họ thật vô nghĩa. Bài hát không phù hợp với màn trình diễn. Sẽ tốt hơn nếu Sung Min không xuất hiện. Họ đã làm điều nực cười trên sân khấu”, “Tôi đã sốc khi chứng kiến cảnh đó”, "Họ làm cái gì vậy", khán giả chỉ trích.

Kim Sa Eun là diễn viên nhạc kịch nhưng được biết tới nhiều hơn nhờ chuyện tình cảm với Sung Min. Hôn lễ của họ diễn ra năm 2014 vấp phải sự phản đối của người hâm mộ Super Junior. Fan bức xúc khi Sung Min đột ngột thông báo kết hôn. Nhiều khán giả thậm chí yêu cầu Sung Min rời nhóm.