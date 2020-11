Vợ chồng ông Joe Biden diện đồ ăn ý khi ở bên nhau

Tại buổi tranh biện tổng thống Mỹ hồi tháng 10, bà Jill Biden mặc váy Dolce & Gabbana in họa tiết hoa trên nền vải xanh pastel. Bà nhận nhiều lời khen ngợi khi chọn khẩu trang có màu sắc, hoa văn giống bộ váy. Ảnh: The New Yorker.