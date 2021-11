Vợ chồng nữ diễn viên Indonesia qua đời vì tai nạn ôtô

Vụ tai nạn nghiêm trọng trưa 4/11 khiến vợ chồng Vanessa Angel qua đời ngay lập tức. Con trai cô cùng bảo mẫu và tài xế của gia đình may mắn sống sót.

Theo tin từ tờ Jakarta Globe, nữ diễn viên người Indonesia Vanessa Angel và chồng đã thiệt mạng trong vụ tai nạn xe vào ngày 4/11.

Theo bài viết, Vanessa Angel và chồng Febri Andrianyah đã gặp tai nạn nghiêm trọng khi đang đưa con trai đi chơi. Chiếc xe của nữ diễn viên đâm thủng rào chắn trên đường cao tốc ở phía Đông Java vào lúc 12h36 ngày 4/11.

Kiểm tra hiện trường, cảnh sát kết luận chiếc xe di chuyển với vận tốc hơn 100 km/h trước khi xảy ra tai nạn. Chiếc xe văng xa 30 m sau khi đâm vào rào chắn đường, sau đó xoay 180 độ trước khi dừng hẳn.

Hiện trường vụ tai nạn khiến vợ chồng Vanessa Angel qua đời. Ảnh: Antara Photo.

Vanessa Angel ngồi ở hàng ghế sau của chiếc xe và không thắt dây an toàn. Do đó, cô đã thiệt mạng ngay lập tức khi xảy ra tai nạn. Chồng nữ diễn viên ngồi ở ghế phụ lái, có thắt dây an toàn nhưng vẫn qua đời vì bị va đập quá mạnh.

Con trai nữ diễn viên, bảo mẫu và tài xế của gia đình đã sống sót sau vụ tai nạn. Theo Jakarta Globe, tài xế và bé Gala Sky Andrianyah chỉ bị thương nhẹ. Trong khi đó, người bảo mẫu bị thương nặng và vừa mới qua tình trạng nguy kịch.

Theo báo cáo điều tra hiện trường, vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, giao thông vắng vẻ và thời tiết tốt. Cảnh sát giao thông Dwi Sumrahadi dự đoán nguyên nhân xảy ra tai nạn là tài xế buồn ngủ, dẫn đến mất lái.

Hiện trường cũng không có dấu vết phanh xe, chứng tỏ vụ tai nạn xảy ra là lỗi của tài xế. Hiện, danh tính tài xế vẫn được giữ kín.

Vanessa Angel, tên thật là Vanesza Adzania, sinh năm 1993. Cô là ca sĩ opera kiêm diễn viên. Từ năm 2008-2018, diễn viên 28 tuổi đã đóng 9 bộ phim truyền hình và 3 tác phẩm điện ảnh, chủ yếu là vai phụ.

Nữ diễn viên và chồng thiệt mạng, nhưng con trai cô may mắn sống sót. Ảnh: @vanessaangelofficial.

Từ năm 2019 tới nay, Vanessa Angel vướng nhiều lùm xùm đời tư, khiến danh tiếng tụt dốc. Tháng 1/2019, nữ diễn viên bị bắt và bị cáo buộc tội môi giới mại dâm. Tòa án quận Surabaya (Jakarta, Indonesia) kết luận cô phạm tội phát tán nội dung khiêu dâm, phạt 5 tháng tù giam. Cuối năm 2020, Vanessa Angel tiếp tục bị kết án 3 tháng tù giam vì sử dụng ma túy. Tuy nhiên, cô được trả tự do sau một tháng và thực hiện 2 tháng cấm túc tại nhà.