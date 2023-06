Vợ chồng Lee Hyori kỷ niệm 10 năm ngày cưới.

Ngày 14/6, tờ Osen đưa tin Lee Hyori và chồng là nhạc sĩ Lee Sang Soon tận hưởng kỳ nghỉ tại Thụy Sĩ. Chuyến đi nhằm kỷ niệm 10 năm ngày cưới của nữ ca sĩ. Vợ chồng họ đến thăm vùng Jungfrau - một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất ở Thụy Sĩ đối với du khách Hàn Quốc.

Khởi hành từ Interlaken, họ di chuyển đến ga Grindelwald ở độ cao 943 m so với mực nước biển và lên chiếc gondola Eiger Express. Trong chiếc gondola VIP, cặp đôi cùng nhau nhâm nhi ly champagne nhẹ và ngắm khung cảnh xanh mướt của Grindelwald trải rộng qua khung cửa sổ, Osen viết.

Hành trình tiếp theo của cặp đôi sau khi đến Eigergletscher bằng thuyền gondola là đường sắt Jungfrau. Sau khi đi qua sông băng Aletsch - di sản thế giới được UNESCO công nhận - họ cùng lên đỉnh Jungfrau ngắm nhìn cánh đồng tuyết tráng lệ và chụp những bức ảnh kỷ niệm.

Lee Hyori kết hôn với Lee Sang Soon vào năm 2013 và chuyển đến Jeju sống cùng năm. Thời gian đầu, chuyện tình cảm của họ không được công nhận. Công chúng Hàn Quốc cho rằng nhạc Lee Sang Soon “lép vế” vợ về mọi mặt. Tuy nhiên, hai người chứng tỏ tình yêu bền chặt suốt 10 năm qua.

Gần đây, việc Lee Hyori tham gia nhiều chương trình giải trí thay vì tập trung cho âm nhạc gây tranh luận. Theo Ten Asia, nhà phê bình âm nhạc Kim Do Hoon viết: "Tôi cảm thấy tồi tệ cho Lee Hyori trong những ngày này. Tôi không thể hiểu được lý do đằng sau việc cô ấy liên tục tham gia các chương trình giải trí và ở đó, cô ấy khai thác chuyện quá khứ. Bằng cách xuất hiện trên những chương trình kiểu này, cô ấy cho thấy bản thân đang phải cố gắng để không bị lãng quên".

Lee Hyori đã không phát hành album mới kể từ năm 2017. Sau đó Lee Hyori tham gia một số dự án âm nhạc mới nhưng không phải sản phẩm cá nhân.

“Nữ hoàng gợi cảm” một thuở của Hàn Quốc đã lui về ở ẩn cách đây nhiều năm, sau khi kết hôn cùng nhạc sĩ nghèo Lee Sang Soon. Song, Lee Hyori vẫn lưu giữ niềm yêu thích với nghệ thuật bằng cách sản xuất show truyền hình thực tế hay viết sách ghi lại cuộc sống bình dị của mình. Mùa hè năm 2012, giọng ca nổi tiếng phát hành cuốn sách có tựa đề Closer: The Story of Hyori and Soon Shim. Nội dung của tác phẩm xoay quanh chú cún cưng mang tên Soon Shim của Lee Hyori.