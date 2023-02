Vợ chồng Lâm Tâm Như và khối tài sản hàng trăm triệu USD

Kiếm bộn tiền từ hoạt động nghệ thuật và đầu tư sản xuất phim, vợ chồng Lâm Tâm Như - Hoắc Kiến Hoa luôn khiến truyền thông quan tâm tới cách họ thể hiện độ giàu có của mình.

Ngày 3/2, QQ đưa tin Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như từng nằm trong top diễn viên được trả lương cao bậc nhất showbiz Hoa ngữ. Sau hơn 20 năm làm nghề, cặp sao sở hữu khối tài sản lên tới hàng trăm triệu USD. Độ giàu có của họ được thể hiện qua bất động sản, trang sức và xe sang.

Khối tài sản kếch xù

Lâm Tâm Như nổi tiếng khi mới ngoài 20 tuổi với bộ phim Hoàn Châu cách cách. Thời điểm đó, cô nhận cát-xê hơn 2.000 NDT/tập ( 200 USD ). Từ đó, người đẹp xứ Đài liên tiếp đóng chính trong nhiều dự án phim ảnh. Theo QQ, ở thời đỉnh cao danh tiếng, Lâm Tâm Như nhận thù lao đóng phim lên đến 70.000 USD /tập.

Bên cạnh đó, Lâm Tâm Như còn là nghệ sĩ được nhiều nhãn hàng ký hợp đồng quảng cáo, trong đó có sản phẩm xa xỉ như trang sức, xe hơi lẫn các mặt hàng dành cho gia đình. Theo truyền thông Đài Loan, thù lao và yêu cầu kèm theo để có được chữ ký của nữ diễn viên là rất cao.

Cặp sao Đài Loan được trả lương cao bậc nhất showbiz Trung Quốc. Ảnh: Sina.

Không chỉ thu lợi từ hoạt động nghệ thuật, Lâm Tâm Như còn bỏ tiền đầu tư làm phim và nhận hoa hồng hậu hĩnh. Năm 2009, nữ diễn viên mở công ty sản xuất, quản lý nghệ sĩ. Một số tác phẩm mà Lâm Tâm Như thực hiện gồm Trường ca hành tú lệ giang sơn, Khuynh thế hoàng phi, Chị gái tiến lên, 16 mùa hè, Hoa đăng sơ thượng... Trong đó, bộ phim Khuynh thế hoàng phi giúp Lâm Tâm Như thu về 59.000 USD vào năm 2011.

Theo Sohu, Lâm Tâm Như cũng chứng minh khả năng kiếm tiền "như nước" của mình khi nhiều năm liền vào top Người nổi tiếng có thu nhập cao nhất Trung Quốc.

Năm 2012, tổng thu nhập của ngôi sao Hoàn Châu cách cách là 13 triệu USD . Con số cao vượt trội này đến từ khoản lợi nhuận từ bộ phim Drama Go! Go! Go!, bán bản quyền được 11 triệu USD . Năm 2015, thống kê từ Forbes cho thấy nàng "Hạ Tử Vy" kiếm được 2,6 triệu USD . Đến năm 2020, Lâm Tâm Như kiếm được 1,4 triệu USD .

Theo iFeng, từ năm 2013, Lâm Tâm Như đã trở thành triệu phú của showbiz Trung Quốc với giá trị tài sản ròng là 40 triệu USD . Hiện tại, truyền thông Trung Quốc cho biết tài sản của nữ diễn viên đã vượt ngưỡng một tỷ NDT ( 148 triệu USD ).

Khả năng kiếm tiền của Hoắc Kiến Hoa cũng không thua kém vợ. Là nam thần tượng hàng đầu của màn ảnh Trung Quốc, anh nhận thù lao đóng phim lên đến 45.000 USD /tập. Năm 2018, khi tham gia bộ phim cung đấu nổi danh Hậu cung Như Ý truyện, Hoắc Kiến Hoa bỏ túi hơn 7,4 triệu USD . Cát-xê mỗi tập phim của anh vào thời điểm đó là 80.000 USD .

Trong khi đó, ở lĩnh vực quảng cáo, thương hiệu phải bỏ ra ít nhất 2,9 triệu USD /2 năm mới giành được quyền phát ngôn từ Hoắc Kiến Hoa. Tài tử Đài Loan còn đút túi hàng chục triệu NDT từ đầu tư bất động sản, sản xuất phim và cổ phần công ty.

Nhiều năm liền, Hoắc Kiến Hoa góp mặt trong danh sách những sao nam giàu có nhất Trung Quốc. Theo Sina, thu nhập bình quân một năm của nam diễn viên ở giai đoạn hoàng kim không dưới 5 triệu USD .

Đầu tư bất động sản

"Lâm Tâm Như là bà trùm bất động sản", ETtoday mô tả khi nhắc về sở thích mua sắm đất đai, nhà cửa của nữ diễn viên. Sau khi nổi tiếng với Hoàn Châu cách cách, việc đầu tiên ngôi sao sinh năm 1976 làm là đổi nhà cho bố mẹ ở Đài Loan. Sau đó, cô liên tiếp tậu biệt thự sang trọng ở Đài Bắc, Bắc Kinh, Thượng Hải.

Lâm Tâm Như - Hoắc Kiến Hoa nắm trong tay nhiều bất động sản giá trị ở Đài Loan, Trung Quốc Đại lục. Ảnh: Sina.

Ngôi nhà ở Thượng Hải được cô mua với giá 10 triệu USD . Hiện tại, giá thị trường của bất động sản này đã tăng gấp 3 lần. Ngoài ra, Lâm Tâm Như còn sở hữu biệt thự xa hoa tại Đài Bắc với giá hàng trăm triệu TWD. Một số nguồn tin cho biết cha mẹ nữ diễn viên đang sống ở căn hộ cao cấp có giá hơn 1,6 triệu USD .

Năm 2017, Hoắc Kiến Hoa mua biệt thự sang trọng ở trung tâm Đài Bắc, có giá hơn 3,3 triệu USD để làm nhà tân hôn với Lâm Tâm Như. Ngoài ra, tài sản của anh còn có căn hộ ở khu nhà giàu Cổ Bắc, Thượng Hải.

Tiêu tiền vào đồ hiệu, siêu xe

Trên sóng truyền hình, Lâm Tâm Như thừa nhận đam mê đồ hiệu. Cô là tín đồ của thương hiệu LV, Burberry và kim cương. Truyền thông từng chụp được ảnh nữ diễn viên xách túi 1.000 USD đi chợ, lấy túi Hermes 13.000 USD đựng thú cưng.

Ngoài ra, Lâm Tâm Như còn là chủ nhân của loạt trang sức đắt tiền. Nữ diễn viên Tân dòng sông ly biệt từng đeo nhẫn kim cương 10 carat có giá 1- 3 triệu USD , vòng cổ hơn 10 triệu USD , đồng hồ gần 250.000 USD khi dự sự kiện thương mại.

Hai nghệ sĩ sở hữu trang sức, siêu xe đắt giá. Ảnh: QQ, Sohu.

Lâm Tâm Như cũng chiều chuộng con gái Tiểu Cá Heo bằng những món đồ xa xỉ. Năm 2020, cô tặng con gái bộ trang sức trị giá 440.000 USD . Theo Sina, con gái Lâm Tâm Như hiện sở hữu gia tài nữ trang kim cương trị giá 61 triệu USD .

Hoắc Kiến Hoa lại chủ yếu vung tiền cho siêu xe. Anh từng được bắt gặp lái chiếc Ferrari trị giá 1,36 triệu USD . Theo Sina, tại Đài Loan chỉ có 2 chiếc xe thuộc phiên bản này. Gần đây, nam diễn viên tậu siêu xe thể thao màu vàng có giá hơn một triệu USD. Vào tiệc sinh nhật lần thứ 45 của vợ, Hoắc Kiến Hoa cũng vô tình để lộ chiếc đồng hồ bản giới hạn chỉ có 250 chiếc trên toàn thế giới.