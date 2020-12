Vợ chồng Kim Kardashian sống riêng dù không ly hôn

Kim Kardashian và chồng sống ở hai nơi khác nhau dù mối quan hệ giữa họ đã được hàn gắn.

Theo People, sau khi vượt qua mùa hè sóng gió, Kim Kardashian - Kanye West vẫn giữ được hôn nhân bền chặt. Tuy nhiên, bây giờ họ không sống cùng nhau.

"Bộ đôi đang ở 2 nơi tách biệt. Kim có công việc riêng và dự án quan trọng cần hoàn thành. Cô ấy mãn nguyện với cuộc sống hiện tại. Kanye West cũng vậy", nguời đại diện của West cho hay.

Vợ chồng Kim Kardashian vẫn hạnh phúc bên nhau sau nhiều mâu thuẫn. Ảnh: Instagram.

Nguồn tin riêng tiết lộ ngôi sao truyền hình thực tế đang tập trung đến cải cách nhà tù - kế hoạch mà cô ấp ủ khá lâu và từng có dịp trao đổi với Donald Trump. Cô từng ủng hộ giảm án cho tù nhân Brandon Bernard - người đã bị chính phủ liên bang hành quyết hôm 10/12.

"Kim nhiệt huyết với vấn đề này. Cả gia đình đều tự hào về cô ấy", nguồn tin nhấn mạnh.

Trong khi đó, Kanye West tạm ngưng trở thành chủ đề gây bàn luận trên truyền thông. Sau quá trình chạy đua vào Nhà Trắng thất bại, nam rapper không còn phát ngôn bừa bãi trên mạng xã hội.

Hồi tháng 7, trong buổi vận động tranh cử tổng thống Mỹ, giọng ca All Of The Lights gây sốc khi tiết lộ từng đề nghị vợ bỏ thai con đầu lòng. Chuyện này khiến cả nhà Kardashian tức giận và cho rằng West không kiểm soát được lời nói vì mắc chứng rối loạn lưỡng cực.

Đây cũng là nguyên nhân làm cho hôn nhân của West - Kardashian trên bờ vực đổ vỡ. Cả hai nhiều lần định ký vào giấy ly hôn nhưng thôi. Nhờ sự nhún nhường của Kardashian, mọi chuyện mới bình thường trở lại.

Kim "siêu vòng 3" từng tức giận khi chồng nhắc đến chuyện riêng tư trên truyền thông. Ảnh: YT.

"Kim quá mệt mỏi khi phải đấu tranh giữa việc có nên ly hôn hay không. Kanye thì vẫn điều trị các vấn đề liên quan đến sức khỏe tâm lý. Kim cho rằng ông xã cần hồi phục và tập trung vào bản thân trước khi cô có thể đưa ra bất cứ quyết định nào về mối quan hệ này", tờ Entertainment Tonight cho biết.