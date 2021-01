Vợ chồng Kim Kardashian sẽ phân chia hàng tỷ USD thế nào nếu ly hôn?

Nếu quyết định ly hôn, Kim Kardashian và Kanye West có thể mất tới một năm để hoàn tất thủ tục phân chia khối tài sản trị giá hàng tỷ USD.

Báo Mỹ đưa tin vợ chồng Kim Kardashian - Kanye West đang có những động thái tiến tới ly hôn, hai người đã ly thân và sống riêng nhà từ năm 2020.

Ly hôn không phải là điều mới lạ trong cuộc đời Kim Kardashian. Trước khi đến với Kanye West, cô đã trải qua hai cuộc hôn nhân với nhà sản xuất âm nhạc Damon Thomas và cầu thủ bóng rổ Kris Humphries. Trong đó, đám cưới lần thứ 2 với Humphries được xem là kinh nghiệm để đời của "Kim siêu vòng ba" khi cô chỉ chung sống với chàng cầu thủ 72 ngày nhưng mất tới 536 ngày để hoàn tất thủ tục ly dị.

Đối với lần đổ vỡ hôn nhân thứ ba, Kim Kardashian có khả năng sẽ mất nhiều thời gian không kém để hoàn tất thủ tục, đặc biệt là công cuộc phân chia khối tài sản khổng lồ của cô và Kanye West.

Việc phân chia tài sản sau ly hôn của Kardashian và West nhận được sự quan tâm của khán giả.

Điều khoản trong hợp đồng tiền hôn nhân

Theo truyền thông Mỹ, Kim Kardashian và các con đang sống ở Los Angeles, trong khi Kanye West một mình lưu lại điền trang ở Wyoming. Kim Kardashian từng bị bắt gặp đang khóc nức nở khi đến thăm chồng ở Wyoming.

Theo TMZ, Kardashian và West đã tìm đến dịch vụ tư vấn hôn nhân nhiều lần để cứu vãn cuộc sống vợ chồng nhưng không mang lại kết quả khả quan. Nhiều ý kiến cho rằng từ thời điểm Kardashian bật khóc ở Wyoming, hai người quyết định ly hôn và đã có nhiều tháng chuẩn bị hồ sơ, thủ tục trước khi ra tòa.

Thực tế, trước khi kết hôn vào tháng 5/2014, Kanye West phải ký một bản hợp đồng tiền hôn nhân với Kim Kardashian. Đây là bước chuẩn bị kỹ càng của Kardashian trước khi kết hôn, kể cả với cuộc hôn nhân chóng vánh 72 ngày cùng Kris Humphries.

Bản hợp đồng tiền hôn nhân của cặp sao có điều khoản chi tiết về việc cho, nhận và phân chia tài sản trong trường hợp hai người ly hôn.

Kanye West phải ký hợp đồng tiền hôn nhân trước khi tổ chức đám cưới với Kim Kardashian.

Theo thông tin được chia sẻ vào năm 2014, trước khi chạm mốc 10 năm hôn nhân, Kim Kardashian sẽ nhận được 1 triệu USD /năm. Nếu cuộc hôn nhân kéo dài qua năm thứ 10, khoản tiền này sẽ bị hủy bỏ. Việc này đồng nghĩa nếu ly hôn ở thời điểm này, Kardashian sẽ nhận 7 triệu USD tiền chung sống từ West.

Ngoài ra, hợp đồng tiền hôn nhân cũng ghi rõ Kim Kardashian sẽ được hưởng một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có giá 20 triệu USD của Kanye West. Kardashian còn được quyền giữ lại toàn bộ quà tặng cô nhận được từ Kanye West, trong đó có biệt thư Bel Air ở Los Angeles.

Tuy nhiên, vào năm 2017, cặp vợ chồng nổi tiếng đã bán căn biệt thự cho một tỷ phú người Ukraina với giá 18 triệu USD . Truyền thông quốc tế vẫn chưa có nguồn thông tin nào cụ thể về việc khoản tiền này sẽ thuộc về tài sản riêng của Kim Kardashian hay được tính vào khối tài sản chung của hai người.

Ngoài các tài sản trên, Kim Kardashian sẽ được giữ lại toàn bộ số tiền cô kiếm được từ quảng cáo, thiết kế thời trang hay doanh thu từ chương trình thực tế Keeping Up With The Kardashian, không cần tính vào khoản tài sản chung để phân chia khi hai người ly hôn.

Phân chia tài sản chung

Trước khi kết hôn, một nguồn tin tiết lộ với Page Six rằng Kanye West không tiếc bất cứ điều gì với Kim Kardashian, thậm chí sẵn sàng đưa cô giấy tờ nhà đất của anh. Điều khoản về cách xử lý tài sản riêng trước khi kết hôn của Kanye West cũng không xuất hiện trong số những điều khoản hợp đồng hôn nhân hợp từng được tiết lộ với truyền thông.

Do đó, việc phân chia tài sản của cặp sao càng thu hút sự quan tâm của khán giả hơn, đặc biệt khi tài sản riêng của Kanye West hiện nay đã rơi vào khoảng 1,3 tỷ USD .

Theo Page Six, Kanye West có khối tài sản hiện kim 1,3 tỷ USD , lợi nhuận từ các sản phẩm âm nhạc khoảng 90 triệu USD . Nam rapper còn làm chủ thương hiệu thời trang Yeezy. Forbes đưa tin thương hiệu trên đã được Bank of America định giá 3 tỷ USD từ năm 2019.

Cặp sao sở hữu khối tài sản trị giá hàng tỷ USD.

Về phía Kim Kardashian, vào tháng 6/2020, Forbes ước tính tài sản của cô là 900 triệu USD . "Kim siêu vòng ba" nằm trong top 10 sao nữ có thu nhập cao nhất năm 2020.

Ngôi sao truyền hình thực tế có thể thu về 1 triệu USD cho một bài đăng quảng cáo sản phẩm trên tài khoản cá nhân. Chương trình Keeping Up With The Kardashian thu về 4,5 triệu USD /mùa. Tuy nhiên, theo điều khoản hợp đồng tiền hôn nhân, cô sẽ được giữ toàn bộ số tài sản trên.

Ngoài tài sản đứng tên riêng mỗi người, vợ chồng Kardashian - West còn đồng sở hữu khối bất động sản trị giá khoảng 105 triệu USD và bộ sưu tập xe hơi giá 3,8 triệu USD .

Vào tháng 12/2018, Kanye West đã mua căn biệt thự sang trọng bên bờ biển Miami với giá 14 triệu USD . Căn nhà được xem là quà tặng Kim Kardashian nhưng vẫn thuộc quyền sở hữu của cả hai người.

Khi kết hôn vào năm 2014, cặp sao mua căn biệt thự ở Hidden Hills (California) với giá 20 triệu USD , sau đó bỏ thêm 20 triệu USD để cải tạo, sửa chữa trước khi chuyển vào sống. Một số nguồn tin khẳng định sau 6 năm, giá trị của căn biệt thự tại Hidden Hills hiện đã chạm mốc 60 triệu USD . Page Six cho hay Kim Kardashian muốn Kanye West giao cho cô toàn quyền sở hữu căn biệt thự này, vì đây là nơi 4 người con của hai người được sinh ra và nuôi lớn.

Điền trang ở thành phố Cody (bang Wyoming) được vợ chồng Kim Kardashian - Kanye West mua vào tháng 9/2019. Hai người bỏ ra 14 triệu USD để sở hữu trang trại trên. Hai tháng sau, cặp vợ chồng giàu có tiếp tục thu mua thêm một trang trại khác ở bang Wyoming, trang trại có tên Bighorn Mountain Ranch.

Không tính tài sản riêng trị giá hàng tỷ USD của mỗi người, khối tài sản chung gồm bất động sản và xe hơi đắt đỏ của cặp sao đã có giá trị rất lớn. Khi ra tòa, hai người sẽ tốn nhiều thời gian để phân chia tài sản. Theo một chuyên gia luật, nếu các vụ ly hôn thông thường mất 4-6 tháng để phân chia xong tài sản, thì trường hợp của Kardashian và West, công đoạn này có thể kéo dài tới hơn một năm.