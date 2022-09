Vợ chồng không công khai nắm tay và các quy tắc ngầm của Hoàng gia Anh

Các từ bị cấm sử dụng: Trong cuốn sách Watching the English: The Hidden Rules of English Behavior, tác giả Kate Fox liệt kê hàng chục từ bị cấm trong kho từ vựng của Hoàng gia Anh. Ví dụ, các thành viên hoàng gia không sử dụng từ "toilet" do nguồn gốc từ tiếng Pháp. "Lavatory" hay "loo" là những lựa chọn dễ chấp nhận hơn. Một số từ khác không thuộc từ vựng hoàng gia bao gồm "patio," "perfume," "lounge" và "couch". Ảnh: AP.