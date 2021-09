Vợ chồng Justin Bieber và dàn sao dự tiệc Met Gala 2021

Buổi tiệc hậu Met Gala tại Webster Hall, New York, Mỹ do vợ chồng Justin Bieber chủ trì. Ca sĩ người Canada diện phong cách hip-hop khi dự tiệc tối cùng bạn bè, đồng nghiệp. Người mẫu 25 tuổi diện váy áo nhẹ nhàng. Sáng cùng ngày, cặp ca sĩ - người mẫu chọn phong cách ấn tượng đến thảm đỏ. Justin Bieber phá cách khi phối vest cùng quần ống rộng và sneakers. Trong khi đó, Hailey Bieber giữ phong độ với váy suông cúp ngực. Ảnh: Just Jared, Getty.