Vợ chồng Justin Bieber diện kiến tổng thống Pháp

Nam ca sĩ gặp gỡ ông Emmanuel Macron để thảo luận các vấn đề liên quan đến giới trẻ và âm nhạc.

Ngày 22/6, theo Independent, Justin Bieber và bà xã Hailey Bieber có cuộc gặp với Tổng thống Emmanuel Macron. Chuyến thăm diễn ra tại điện Elysée, dinh thự chính thức của tổng thống Pháp ở Paris.

Vợ chồng Justin Bieber diện kiến ông Macron nhân Ngày Âm nhạc. Lễ kỷ niệm lần đầu tổ chức năm 1982 và dần trở thành ngày truyền thống của Pháp.

Theo BFMTV, Justin Bieber là người đề nghị được gặp gỡ và chia sẻ quan điểm về âm nhạc với tổng thống Pháp. Nam ca sĩ và nguyên thủ quốc gia thảo luận các vấn đề liên quan đến giới trẻ, âm nhạc quốc tế.

Vợ chồng Justin Bieber gặp tổng thống Pháp trong chuyến du lịch.

Soazig de la Moissonnière - nhiếp ảnh gia chính thức của tổng thống Pháp chia sẻ loạt ảnh hai ngôi sao nổi tiếng gặp gỡ ông Macron và phu nhân Brigitte Macron. Theo TMZ, Justin Bieber dễ dàng giao tiếp với ông Macron. Nam ca sĩ mang hai dòng máu Pháp - Canada, từng nhiều lần thể hiện khả năng nói tiếng Pháp.

Những ngày gần đây, Justin Bieber và vợ đến Pháp du lịch. Trước khi đến thăm dinh thự tổng tổng, hai ngôi sao được ghi lại hình ảnh xuống phố, dùng bữa ở nhà hàng nổi tiếng Le Stresa, Paris.

