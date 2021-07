Vợ chồng Justin Bieber đi du lịch sau nghi vấn rạn nứt

Sau tin đồn trục trặc tình cảm, Justin Bieber đưa vợ đi chơi ở Mexico. Cả hai có những khoảnh khắc lãng mạn bên nhau.

Trên Twitter, Justin Bieber đăng tải những khoảnh khắc từ chuyến du lịch Mexico hôm 18/7 với vợ. Theo Daily Mail, cặp sao mở tiệc ngoài trời cùng bạn bè trên bờ biển Cabo San Lucas.

Tại đây, giọng ca As Long As You Love Me và Hailey khiêu vũ, nhâm nhi chút rượu và cùng nhau ghi lại những khoảnh khắc lãng mạn trong buổi hoàng hôn. Bức ảnh họ hôn nhau nhận được hàng triệu lượt nhấn thích.

Nguồn tin cho biết Scooter Braun - quản lý lâu năm của Bieber - cũng có mặt. Buổi tiệc như một dịp để vợ chồng nam ca sĩ an ủi trùm âm nhạc nước Mỹ sau khi anh chia tay vợ.

Trong những bức ảnh khác mà Bieber chia sẻ với 183 triệu người theo dõi, anh được trông thấy đã chăm sóc, động viên người đồng hành thân thiết.

Vợ chồng Justin Bieber thân mật trong kỳ nghỉ ở Mexico. Ảnh: Daily Mail/@justinbieber.

Chuyến đi Mexico diễn ra sau tin đồn vợ chồng nam ca sĩ gặp trục trặc tình cảm. Hồi tuần trước, mạng xã hội lan truyền video Bieber chỉ tay và biểu cảm gương mặt như đang quát vào mặt vợ trong casino ở Las Vegas. Chỉ vài giờ, video thu hút hơn một triệu lượt xem và nhiều bình luận nghi vấn nam ca sĩ cáu gắt với Hailey.

Trước những ý kiến trái chiều, chân dài sinh năm 1996 đăng ảnh âu yếm chồng như một cách phủ nhận. Cô nói với người hâm mộ: "Những câu chuyện trôi nổi vừa qua đều là sai. Đừng tham gia vào sự nhảm nhí và tiêu cực đó".

Hailey cũng khẳng định hồi cuối tuần trước (lúc Bieber vướng tin đồn quát vợ) - thực tế là khoảng thời gian rất tuyệt vời.

Cùng với chia sẻ từ Hailey, cộng đồng người hâm mộ cũng yêu cầu dừng việc lan truyền thông tin sai lệch hoặc chỉ trích Bieber. Bởi hành động đó dễ làm ảnh hưởng xấu tới hình ảnh nam ca sĩ. Hiện tại, đoạn video gốc đã bị xóa.