Vợ chồng Hoàng tử Harry trở về thăm Nữ hoàng Elizabeth

Hoàng tử Harry và vợ Meghan đến thăm trực tiếp Nữ hoàng Elizabeth hôm 14/4. Đây là lần đầu tiên cặp đôi cùng trở về Anh sau khi từ bỏ tước hiệu hoàng gia.

Cặp đôi đã ghé qua Anh trên đường đến The Hague (Hà Lan) tham dự Thế vận hội Invictus. Trước đó, Hoàng tử Harry nói rằng anh hy vọng được thăm bà mình, người phát ngôn của hoàng tử cho biết, theo Reuters.

The Sun cũng đưa tin Hoàng tử Harry và vợ Meghan Markle đã gặp Thái tử Charles trong chuyến thăm đến Lâu đài Windsor. Đây được cho là chuyến đi chung đầu tiên của cặp đôi tới Anh kể từ khi họ từ bỏ tước hiệu hoàng gia vào tháng 3/2020.

Cung điện Buckingham từ chối bình luận.

Hoàng tử Harry và vợ Meghan Markle. Ảnh: AFP.

Meghan Markle không trở lại châu Âu kể từ khi từ bỏ danh hiệu. Trong khi đó, Hoàng tử Harry trở lại Anh hai lần để dự đám tang của Hoàng thân Philip vào tháng 4/2021, và lễ khánh thành bức tượng của Công nương Diana vào tháng 7/2021.

Hoàng tử Harry chuyển đến Mỹ cùng vợ sau khi quyết định rời bỏ hoàng gia. Vào tháng 3, anh không tham dự lễ tưởng niệm ông nội của mình, xuất phát từ sự bất đồng với chính phủ về vấn đề an ninh.

Trong khi đó, Nữ hoàng Elizabeth, người sẽ bước sang tuổi 96 vào cuối tháng này, trải qua các vấn đề về sức khỏe và không tham dự lễ phục sinh hàng năm tại Nhà nguyện St George, Lâu đài Windsor vào ngày 14/4. Bà cũng sẽ không tham dự buổi lễ Phục sinh tại Windsor.

Trước đó, vào tháng 1, Meghan Markle được tòa án xử thắng kiện vụ bị tờ Mail on the Sunday rò rỉ, công khai bức thư cô gửi riêng cho cha ruột, sau 3 năm kiện tụng.

Năm 2019, The Mail on Sunday công khai loạt câu chuyện mâu thuẫn gia đình giữa Meghan Markle và cha ruột. Thời điểm đó, cô đã là vợ của Hoàng tử Harry. Meghan sau đó đệ đơn kiện Associated Newspaper - nhà phát hành tờ The Mail on Sunday - xâm phạm thông tin cá nhân.