Vợ chồng giám đốc Công ty Địa ốc Tường Hy Quân bị bắt

Công an xác định vợ chồng Sơn chỉ mới làm thủ tục đặt cọc mua đất nhưng đã vẽ dự án, cho công ty môi giới chuyển nhượng cho người dân.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương sáng 25/5 cho biết đã quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Lô Thị Loan (sinh năm 1979, Giám đốc Công ty TNHH Địa ốc Tường Hy Quân và Châu Minh Sơn (sinh năm 1978, chồng của Loan, là người đại diện pháp luật của công ty).

Cơ quan CSĐT đọc quyết định khởi tố đối với Châu Minh Sơn. Ảnh: CABD.

Công an xác định Công ty Tường Hy Quân (trụ sở ở phường Tân Bình, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) do Lô Thị Loan làm Giám đốc nhưng mọi hoạt động do Châu Minh Sơn trực tiếp điều hành.

Năm 2018, Loan và Sơn chỉ mới làm thủ tục đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với 10 thửa đất từ một cá nhân. Chưa lập thủ tục chuyển nhượng về đất đai, thủ tục đầu tư khu dân cư nhưng công ty này đã tự ý “vẽ dự án” để bán.