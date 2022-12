Vợ chồng cùng lĩnh án tù vì mua hổ về nấu cao

Khởi tố thêm nghi phạm trong đường dây sản xuất tiền giả quy mô lớn

0

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Huỳnh Hoàng Thương về tội Làm, tàng trữ tiền giả.