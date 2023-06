Vợ chồng chủ nhà hàng đưa 62 kg ma túy từ châu Âu về Việt Nam

Nhóm nghi phạm giấu ma túy trong thùng bia, máy tính, thực phẩm... rồi gửi qua đường chuyển phát bưu chính quốc tế, đưa vào Việt Nam qua sân bay Nội Bài.

Chiều 6/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04 Công an Hà Nội) thông tin ban đầu về quá trình khám phá chuyên án 184D bóc gỡ đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ châu Âu về Việt Nam qua đường hàng không. Chuyên án do Phòng PC04 cùng Cục Hải quan TP và Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp.

CQĐT xác định Hoàng Tiến Dũng (quê Hưng Yên) cầm đầu đường dây mua bán ma túy ở Hưng Yên, Hà Nội và các địa phương lân cận. Dũng mở đại lý cung cấp nước tinh khiết tại xã Yên Hòa, huyện Yên Mỹ và giao hàng đi các nơi nhằm che giấu hoạt động phi pháp.

Hoàng Tiến Dũng (áo xanh) và đồng bọn. Ảnh: Công an cung cấp.

Anh ta cùng vợ là Lê Thị Huyền (25 tuổi) mở thêm nhà hàng ăn đêm ở xã Mễ Sở, huyện Văn Giang (Hưng Yên). Nơi đây làm điểm ngụy trang để giao dịch mua bán ma túy. Nguồn hàng cấm được gửi từ châu Âu về Việt Nam qua đường chuyển phát bưu chính quốc tế.

Ma túy khi gửi về Việt Nam sẽ được ngụy trang trong các mặt hàng như thực phẩm và đồ gia dụng. Người giúp sức cho Dũng là Trần Văn Tuấn (19 tuổi, ở Hưng Yên) với vai trò liên hệ công ty chuyển phát để nhận hàng và trông giữ kho, đóng gói ma túy.

Ngoài ra, ban chuyên án cáo buộc Đào Ngọc Long (25 tuổi, cư trú tại Chung cư Ruby 2, quận Tân Phú, TP.HCM) là đầu mối liên hệ kết nối Dũng với nghi phạm ở nước ngoài để đặt mua ma túy, đưa về Việt Nam.

Ngày 23/3, Phòng PC04 cùng Cục Hải quan Hà Nội phát hiện kiện hàng nghi chứa 40 kg ma túy được gửi từ Hà Lan về Việt Nam qua Sân bay Nội Bài. Bên ngoài kiện hàng ghi người nhận tên là Hoàng Tiến Phát. Tuy nhiên, CQĐT tình nghi đây là thông tin giả, người nhận thực tế là Hoàng Tiến Dũng.

Đến ngày 24/4, lực lượng hải quan tại Nội Bài qua soi chiếu đã phát hiện thêm một kiện hàng (gồm 10 thùng bia và một cây máy tính) từ Cộng hòa Czech gửi về Việt Nam.

Tang vật vụ án. Ảnh: Công an cung cấp.

Thực hiện kế hoạch phá án, ngày 4/5, ban chuyên án bắt giữ Lê Thị Huyền cùng gần 20 kg ma túy (giấu trong nhiều vỏ lon bia và máy pha cà phê) tại khu vực xã Hưng Long, huyện Văn Giang (Hưng Yên).

Mở rộng vụ án, từ ngày 4/5 đến 7/5, Công an Hà Nội cùng Công an Phú Thọ, TP.HCM, bắt giữ Hoàng Tiến Dũng, Trần Văn Tuấn và Đào Ngọc Long. Quá trình tố tụng, cảnh sát thu giữ thêm trên 42 kg ma túy tổng hợp, cất giấu trong các túi trà sữa, cà phê.

Khám xét quán ăn đêm của vợ chồng Dũng, ban chuyên án tiếp tục thu giữ lượng ma túy đá và nhiều dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy. Tổng số lượng vật chứng được các lực lượng thu giữ sau khi phá án là hơn 62 kg ma túy.