Vợ chết dưới gầm xe tải, chồng bị thương sau vụ tai nạn kinh hoàng

Hai vợ chồng chở nhau bằng xe máy va chạm với chiếc xe tải cùng chiều. Vụ việc khiến người vợ tử vong, chồng bị thương.

Ngày 15/6, Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) cho biết đơn vị đang điều tra, làm rõ vụ tai nạn xảy ra trên quốc lộ 1 (đoạn qua thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom) khiến 2 người thương vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h10 ngày 15/6, bà T.L.C. (65 tuổi, ngụ xã Bàu Hàm, huyện Trảng Bom) được chồng chở trên xe máy lưu thông trên quốc lộ 1.

Khi tới điểm giao với đường 30/4 (thị trấn Trảng Bom), xe máy của vợ chồng bà C. va chạm với xe tải mang biển số 47C-242.29 cùng chiều. Sau va chạm, bà C. bị cuốn vào gầm xe tải, tử vong tại chỗ. Chồng bà C. bị thương, phải nhập viện cấp cứu.