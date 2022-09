Vỏ bọc hào nhoáng của YouTuber lừa đảo 55 triệu USD

Theo News Unzip, Khongchak từng tham gia sự kiện âm nhạc Kcon Thailand 2019 và làm vũ công phụ họa trong một số bộ phim ngắn. Trước khi là YouTuber, Khongchak còn ra mắt ở Hàn Quốc với 2 single So What và I’m Gonna Catch Ya. Không rõ tại sao sự nghiệp ca hát kết thúc chóng vánh như vậy song nhờ nền tảng này, cô trở về Thái Lan và thuận lợi bắt đầu làm YouTuber cũng như sở hữu trang Instagram 311.000 người theo dõi. Ngoài ra, Khongchak cũng xuất hiện trên một số chương trình truyền hình, nổi bật nhất là I Can See Your Voice Thailand 2016.