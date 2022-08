Vỏ bọc hào nhoáng của cặp vợ chồng bị cáo buộc 'rửa' 4 tỷ USD Bitcoin

Heather Morgan xây dựng vỏ bọc doanh nhân, nhà đầu tư thiên thần, rapper, giảng viên trước khi bị cáo buộc cùng chồng âm mưu rửa số Bitcoin trị giá hơn 4 tỷ USD bị đánh cắp.

Theo SCMP, Heather Morgan, còn được gọi là "Razzlekhan", không phải là kẻ lừa đảo điển hình. Trước khi bị tình nghi là kẻ rửa tiền, người phụ nữ này có rất nhiều vỏ bọc: doanh nhân, nhà báo, rapper, YouTuber...

Hồi tháng 2, Morgan và chồng cô, Ilya Lichtenstein, đã bị các công tố viên liên bang buộc tội âm mưu rửa hơn 4 tỷ USD Bitcoin bị đánh cắp, CNBC đưa tin.

Heather Morgan bị cáo buộc cùng chồng âm mưu rửa số Bitcoin trị giá hơn 4 tỷ USD bị đánh cắp.

Xây dựng cái mác thành công

Thoạt nhìn, Morgan chỉ là một người bình thường ở Phố Wall. Cô có bằng Đại học California và bắt đầu sự nghiệp với tư cách là nhà kinh tế học cho Ngân hàng Thế giới ở Cairo, Ai Cập, theo hồ sơ trên LinkedIn.

Forbes đưa tin trước khi bước vào thế giới kinh doanh, Morgan cũng đã dành thời gian đến Đại học Khoa học và Công nghệ Hong Kong để tiến hành các cuộc hội thảo về văn hóa Mỹ cho sinh viên.

Heather Morgan tự giới thiệu mình là doanh nhân, nhà đầu tư, giảng viên và được biết đến với vai trò rapper, KOL.

Morgan cho biết mình từng làm việc tại các công ty công nghệ mới thành lập như Tamatem Inc. và Endpass. Người phụ nữ này sau đó mạo hiểm thành lập công ty phần mềm dạng dịch vụ (SaaS), SalesFolk, và hiện giữ chức giám đốc điều hành.

Theo phần giới thiệu nghề nghiệp trên Muckrack, Morgan từng là nhà văn tại Inc. và là người đóng góp nội dung cho Forbes. Trong tiểu sử của mình, cô mô tả bản thân là "nhà kinh tế học, doanh nhân, nhà đầu tư SaaS và rapper yêu thích robot".

Bên cạnh những bài viết cung cấp các mẹo kinh doanh và đàm phán cho nhà đầu tư mới, Morgan cũng nói nhiều về trải nghiệm, kinh nghiệm của chính mình. Doanh nhân này từng viết một bài báo có tựa đề Got Burnout? This Tech CEO Thinks You Should Try Rapping, nơi cô nói về cách nhạc rap đã cứu và giúp mình khám phá ra bản ngã thay đổi của bản thân.

Từ rapper, KOL đến kẻ trộm Bitcoin

Trên trang web Razzlekhan.com, Morgan tự gọi mình là "Crocodile of Wall Street" (tạm dịch: Cá sấu Phố Wall).

Cô phát hành các bài hát như Versace Bedouin, California Rollz và Please Go Fund Yourself. Trên kênh YouTube, rapper còn ra mắt MV Versace Bedouin. Cô gọi đây là "bài hát cho những kẻ xấu tính và lập dị".

Ngày 8/2, tin tức chấn động đã làm rung chuyển thế giới tiền mã hóa khi FBI bắt giữ Morgan và chồng cô Ilya Lichtenstein.

Theo CNBC, cặp đôi này bị cáo buộc âm mưu rửa số Bitcoin trị giá hơn 4 tỷ USD bị đánh cắp trong vụ hack Bitfinex năm 2016.

Bitfinex là một nền tảng giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Hong Kong. Năm 2016, Bitfinex bị tin tặc xâm nhập, thực hiện hơn 2.000 giao dịch trái phép. Công tố viên cho rằng các giao dịch đã gửi lượng Bitcoin bị đánh cắp đến ví tiền mã hóa của Lichtenstein.

Quá trình phạm tội của vợ chồng Heather Morgan nhiều khả năng được đưa lên phim.

Cơ quan chức năng địa phương đã tịch thu hơn 94.000 Bitcoin, trị giá khoảng 3,6 tỷ USD tại thời điểm thu giữ. Tổng số Bitcoin bị đánh cắp cách đây 5 năm hiện trị giá hơn 4 tỷ USD . Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ Lisa Monaco cho biết đây là vụ tịch thu tiền lớn nhất từ trước đến nay của cơ quan.

Với cáo buộc âm mưu rửa tiền, Lichtenstein và Morgan có thể đối mặt mức án 20 năm tù. Còn tội âm mưu lừa đảo có thể chịu án tối đa 5 năm.

Morgan đã đăng ký tại ngoại chỉ vài ngày sau khi bị bắt, trong khi chồng cô vẫn bị giam giữ.

Gần đây, Morgan được tòa án chấp thuận để có một công việc mới trong khi vụ án xét xử vợ chồng cô đang được tiến hành. Theo Bloomberg, các công tố viên không phản đối yêu cầu của Morgan tại tòa án liên bang.

Kể từ đó, YouTuber, TikToker này tích cực tạo video và đăng tải lên trang cá nhân. Nội dung các clip của cô chủ yếu tập trung vào cuộc sống thường ngày dưới cái tên Razzlekhan.

Không chỉ hoạt động năng nổ trên mạng xã hội, Morgan được cho đang thỏa thuận với Nick Bilton, nhà sản xuất phim tài liệu của Netflix, để chuyển thể câu chuyện phạm tội thành một bộ phim có kịch bản, theo The New York Post.

"Họ đã đánh cắp một chiếc Ferrari và biến nó thành chiếc Boeing 747 mất tích. Điều đó không phải rất kịch tính và hấp dẫn sao?", Bilton nói.

Forbes Entertainment cũng sẽ hợp tác với Entertainment One để sản xuất phim tài liệu về vợ chồng Morgan dựa trên báo cáo riêng của ấn phẩm, cũng như một bộ phim truyền hình có kịch bản.

Sự quan tâm của điện ảnh đến câu chuyện tội phạm không làm Bilton quá ngạc nhiên. "20 năm trước, đây sẽ là câu chuyện dài 20.000 từ trên tờ New Yorker. Nhưng bây giờ, chúng tôi không làm như vậy nữa. Tính năng mới của tạp chí 20.000 từ là một bộ phim tài liệu nhiều phần".