Vỏ bọc của trùm đường dây đánh bạc 14.000 tỷ

Phạm Công Anh thuê 2 người đồng hương tham gia quản lý trang web đánh bạc. Đường dây này có quy mô giao dịch tổng số tiền trên 14.000 tỷ đồng.

Ngày 8/11, Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) đã tạm giữ Phạm Công Anh (42 tuổi, quê Lạng Sơn) và 13 nghi phạm khác để làm rõ các hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc.

"Đây là đường dây đánh bạc quy mô đặc biệt lớn, giao dịch số tiền nhiều nhất trong các chuyên án do Công an huyện Gia Lâm triệt phá", đại diện đơn vị này đánh giá và cho biết cơ quan điều tra cáo buộc Công Anh là người cầm đầu đường dây này. Nhà chức trách đang mở rộng vụ án.

Từ tháng 7/2020, Anh cùng 2 người đồng hương là Hoàng Mạnh Lâm (34 tuổi) và Đinh Văn Hoàng (36 tuổi) sử dụng website để cung cấp các trò chơi đổi thưởng như: Tiến lên miền Nam, pocker, quay hũ slot, tài xỉu, xóc đĩa, bắn cá…

Một trong các nghi phạm (dấu x) bị cảnh sát tạm giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Sau khi đăng ký tài khoản bằng số điện thoại cá nhân, người chơi cần nạp tiền mặt để mua tiền ảo thông qua chuyển khoản ngân hàng, ví điện tử, mua thẻ cào của các nhà mạng hoặc nạp qua hệ thống 42 đại lý do nhóm của Công Anh thiết lập ở nhiều tỉnh, thành phố.

Theo cảnh sát, nhóm cầm đầu sử dụng SIM rác hoặc dùng giấy tờ tùy thân của người khác để đăng ký tài khoản quản trị hệ thống đánh bạc. Để lôi kéo người chơi, Anh và nhóm tổ chức quảng cáo trò chơi rầm rộ trên mạng xã hội, YouTube.

Công Anh và đồng phạm cũng thường xuyên di chuyển địa điểm, thay đổi đường truyền để tránh để lại dấu vết điện tử. Việc này nhằm gây khó khăn cho cơ quan điều tra.

Chiều 4/11, Công an huyện Gia Lâm phối hợp Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Bộ Công an cùng cảnh sát cơ động quyết định phá án. Khoảng 200 cảnh sát lập thành 15 mũi đồng loạt khám xét các đại lý của đường dây đánh bạc ở Hà Nội, Lạng Sơn, Kiên Giang, Quảng Ninh và Thái Nguyên.

Qua khám xét, ban chuyên án tạm giữ 2 chiếc xe hạng sang Mercedes Maybach, 2 ôtô khác và nhiều máy tính, điện thoại, thẻ ngân hàng... Trong đó, một chiếc Maybach gắn biển số giả.

Trong 2 xe sang bị tình nghi liên quan vụ án, ôtô gắn biển 12A là biển giả. Ảnh: H.L.

Kết quả trích xuất dữ liệu điện tử làm rõ trong hơn một năm, đường dây đánh bạc trên đã giao dịch hơn 14.000 tỷ đồng . Có ngày, người chơi đặt cược tổng số tiền trên 30 tỷ.

Hồ sơ cảnh sát cho thấy Phạm Công Anh có tiền án về tội Cố ý gây thương tích. Ở TP Lạng Sơn, anh ta ít khi phô trương tài sản, thường sử dụng taxi khi đi lại để tránh bị người dân để ý. Trong vụ án, Lâm và Hoàng đóng vai trò giúp việc, quản lý hệ thống đánh bạc và theo dõi các đại lý.