Vỏ bọc của người đàn ông cầm đầu đường dây mua bán 6 bánh heroin

Ngày 14/6, Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin về việc triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy hoạt động liên tỉnh. Sộng A Tủa (36 tuổi, trú huyện Sông Mã, Sơn La) bị cáo buộc cầm đầu đường dây này.

Theo điều tra, tháng 4/2022, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Tuyên Quang phát hiện đường dây ma túy do Tủa điều hành, hoạt động qua các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái.

Sau khi lập chuyên án, Công an Tuyên Quang phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) và công an các địa phương trên để đấu tranh, bóc gỡ.

Sộng A Tủa. Ảnh: N.T.

Theo cáo buộc, Sộng A Tủa từng là cán bộ thôn ở huyện Sông Mã. Anh ta dùng vỏ bọc này để hoạt động, nhập nguồn ma túy từ Lào về Việt Nam, sau đó bán cho Đào Mạnh Cường (36 tuổi, quê Phú Thọ).

Mua hàng cấm từ ông trùm, Cường phân phối cho Lương Văn Hậu (45 tuổi, ở TP Lào Cai), Nguyễn Thị Thắng (50 tuổi, trú Yên Bái). Từ đây, Thắng mang ma túy về phân phối cho Đào Ngọc Quý (33 tuổi, ở Tuyên Quang) để Quý bán lẻ.

Ban chuyên án đánh giá kẻ cầm đầu sống ở vùng sâu vùng xa, tiếp giáp với biên giới Lào. Đường dây ma túy khép kín, việc giao dịch mua bán hàng trắng thường diễn ra vào ban đêm tại nơi hẻo lánh, khó phát hiện.

Ngoài ra, các bị can có nhiều tiền án, tiền sự và sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng. Họ liên lạc, móc nối với nhau, thường xuyên thay đổi phương tiện di chuyển, khi vận chuyển ma túy phân công một chân rết đi trước để dò đường.

Qua hơn 6 tháng kiên trì phá án, lực lượng thuộc Công an tỉnh Tuyên Quang và các đơn vị đã triệt phá đường dây này. Khám xét đối với những người liên quan, cảnh sát bắt giữ 8 nghi phạm, thu 6 bánh heroin có tổng khối lượng 2 kg; 6,3 kg nhựa thuốc phiện và 705 gram ma túy tổng hợp.

Ghi nhận thành tích trên của Công an Tuyên Quang, chủ tịch UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 5 cá nhân. Giám đốc công an tỉnh tặng giấy khen cho 4 tập thể, 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án.