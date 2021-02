Vợ biến chồng đang ngủ thành người mẫu bán quần áo

Jocelyn chú thích trên trang cá nhân: "No mannequin? No problem. Hahaha this is the trend now on how to sell" (tạm dịch: Không có mannequin ư? Không vấn đề gì. Đây là xu hướng bán hàng hiện nay). Sau khi đăng tải, loạt ảnh phối đồ cho chồng lúc đang ngủ của Jocelyn được lan truyền mạnh mẽ. Ảnh: Jocelyn May Jazareno Caday.