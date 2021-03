VNPT ra mắt dịch vụ bảo vệ an toàn thông tin cho doanh nghiệp, tổ chức

Ngày 19/3, VNPT ra mắt nền tảng quản lý an toàn thông tin VNPT MSS. Đây là bộ dịch vụ mới nhất được VNPT xây dựng nhằm đảm bảo an toàn thông tin cho doanh nghiệp và tổ chức.

Năm 2020 khi Covid-19 bùng phát, hàng loạt doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức chuyển sang làm việc từ xa, các phần mềm làm việc trực tuyến được tìm kiếm và tải xuống rầm rộ. Nhiều đơn vị phải mở hệ thống ra Internet để nhân viên có thể truy cập và làm việc tại nhà. Điều này tạo môi trường cho kẻ xấu khai thác lỗ hổng, tấn công và đánh cắp thông tin.

Tại Việt Nam, tấn công giao dịch ngân hàng gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng mỗi năm. Theo thống kê của Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông, tính đến tháng 6/2020, có 805 cuộc tấn công lừa đảo (phishing), 788 cuộc tấn công thay đổi giao diện (deface), 296 cuộc tấn công cài mã độc (malware) cùng nhiều cuộc tấn công mạng khác tại Việt Nam chưa được theo dõi và phát hiện.

Bên cạnh đó, chuyển đổi số đang trở thành nhu cầu tất yếu của các doanh nghiệp và tổ chức. Quá trình này đi kèm những rủi ro lớn liên quan đến vấn đề bảo mật thông tin, an toàn dữ liệu.

Chuyên gia VNPT giới thiệu nền tảng VNPT MSS.

Nhận thấy nhu cầu bức thiết của các doanh nghiệp, tổ chức trong lĩnh vực này, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) phối hợp Tập đoàn công nghệ máy tính đa quốc gia IBM nghiên cứu và xây dựng VNPT MSS - hệ miễn dịch trên không gian số.

VNPT MSS (VNPT Managed Security Service) là nền tảng giám sát, quản lý an toàn thông tin hỗ trợ doanh nghiệp và tổ chức kịp thời phát hiện, xử lý, ứng cứu rủi ro gây mất an toàn thông tin trước các cuộc tấn công từ bên trong và bên ngoài. Sự xuất hiện của VNPT MSS góp phần bảo vệ tài sản, trí tuệ, lợi nhuận cũng như giá trị thương hiệu của các doanh nghiệp, tổ chức một cách đơn giản, hiệu quả và tiết kiệm.

Hiện tại, VNPT MSS cung cấp 4 dịch vụ cho doanh nghiệp gồm: Giám sát an toàn thông tin (security monitoring), ứng cứu sự cố (incident response), điều tra truy vết (forensic) và săn tìm mối nguy (threats hunting). Đây được xem là dịch vụ bảo vệ toàn diện cho các doanh nghiệp, tổ chức trên không gian số.

Công nghệ lõi của VNPT MSS giúp nền tảng này kịp thời phát hiện, theo dõi các cuộc tấn công mạng ngay từ giai đoạn đầu. Đội ngũ kỹ sư với trình độ quốc tế sẵn sàng ứng cứu và xử lý sự cố 24/7. Đặc biệt, hệ thống săn tìm các nguy cơ mất an toàn được triển khai trên mạng băng rộng cố định lớn nhất Việt Nam cùng mạng lưới hỗ trợ dịch vụ trải rộng 63 tỉnh thành trên toàn quốc.

Các đại biểu nhấn nút kích hoạt VNPT MSS.

VNPT MSS hiện có thể triển khai nhanh chóng, phù hợp với đông đảo đối tượng khách hàng, kể cả đơn vị có trung tâm giám sát an toàn thông tin (SOC) hoặc không có SOC, hay chỉ có hệ thống ứng dụng.

Theo bà Phạm Thị Thu Diệp - Tổng giám đốc IBM Việt Nam, các cuộc tấn công mạng là một trong những rủi ro tiềm tàng nhưng để lại hậu quả khôn lường cho doanh nghiệp và tổ chức. Theo báo cáo bảo mật của IBM, trong bối cảnh đại dịch Covid-19, những rủi ro này lại càng gia tăng nhanh chóng.

“Việc giám sát an toàn thông tin, phát hiện sớm và ứng phó sự cố hiệu quả cũng như đầu tư vào công nghệ giúp tăng thời gian phản hồi, điều tra truy vết và săn tìm mối nguy là chìa khóa để giảm tác động từ sự cố an ninh mạng, hạn chế chi phí do tổn thất kinh doanh gây ra. IBM rất vui được hợp tác VNPT mang đến công nghệ và dịch vụ bảo mật cao cấp thế giới, giúp tăng cường khả năng phục hồi không gian mạng và bảo vệ doanh nghiệp, tổ chức tốt hơn trong điều kiện bình thường mới”, bà Diệp khẳng định.

Trong khi đó, ông Nguyễn Ngọc Quân - Giám đốc Trung tâm An toàn thông tin VNPT - cho biết VNPT MSS là dịch vụ được xây dựng đúng với tinh thần "Make in Vietnam". “Đội ngũ kỹ sư của tập đoàn có thể làm chủ công nghệ lõi, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về an toàn bảo mật của doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước và cả tiêu chuẩn quốc tế. Dịch vụ này hứa hẹn là nền tảng vững chắc cho doanh nghiệp và tổ chức khi bước vào quá trình chuyển đổi số”, ông Quân chia sẻ.

