VNDirect nhận khoản vay hợp vốn tín chấp từ các định chế tài chính

Khoản huy động vốn quốc tế giúp VNDirect có nguồn vốn dồi dào, đồng thời khẳng định uy tín trên thị trường tài chính Việt Nam và quốc tế.

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect (mã HoSE: VND) vừa ký kết thành công hợp đồng vay hợp vốn tín chấp với giá trị 75 triệu USD (tương đương 1.850 tỷ đồng ), cùng quyền tăng hạn mức vay lên tối đa 200 triệu USD .

Khoản vay được đồng thu xếp bởi Taipei Fubon Commercial Bank Co Ltd và Maybank Securities Pte. Ltd (thành viên của Tập đoàn Ngân hàng đầu tư Maybank). Thương vụ thu hút sự tham gia của 8 ngân hàng thuộc thị trường châu Á như Đài Loan, Hong Kong (Trung Quốc) và Singapore với cấu trúc 100% tín chấp. Hạn mức vay có kỳ hạn rút vốn không quá 12 tháng với lãi suất tham chiếu là lãi suất kép - lãi suất qua đêm có bảo đảm (SOFR) theo thông lệ trên thị trường vốn quốc tế.

Việc huy động thành công trên thị trường vốn nước ngoài, đặc biệt trong bối cảnh ngành tài chính thế giới và chứng khoán Việt Nam có nhiều diễn biến tiêu cực, là minh chứng cho uy tín của VNDirect trên thị trường vốn quốc tế. Sự kiện phần nào cho thấy năng lực tài chính vững vàng của công ty, cũng như khẳng định niềm tin của các định chế tài chính quốc tế vào nền kinh tế Việt Nam.

Khoản huy động vốn quốc tế giúp VNDirect có thêm nguồn vốn để bắt nhịp sự khởi sắc của thị trường tài chính.

Ông Nguyễn Vũ Long - Tổng giám đốc VNDirect - cho biết với khoản tín dụng này, công ty có thêm nguồn lực quan trọng để củng cố nền tảng vốn, tăng trưởng bền vững và mở rộng cung cấp sản phẩm dịch vụ cho khách hàng cùng nhà đầu tư. Trong những năm gần đây, VNDirect chú trọng xây dựng năng lực tiếp cận nguồn vốn quốc tế nhằm mở rộng, đa dạng hóa cấu trúc nguồn vốn huy động, giảm thiểu rủi ro từ thị trường vốn trong nước.

“Sự đồng hành của các định chế tài chính lớn trong khu vực như May Bank và Taipei Fubon khẳng định sự tin tưởng của các đối tác vào năng lực đầu tư, kinh doanh dịch vụ tài chính của công ty”, ông Long nhấn mạnh.

Như vậy, trong vòng một năm, VNDirect liên tiếp được Maybank Securities Pte. Ltd Singapore thu xếp các khoản vay hợp vốn quốc tế. Trước đó vào cuối năm 2021, VNDirect huy động thành công khoản vay tín chấp đến 100 triệu USD dưới sự thu xếp của Cathay United Bank (Đài Loan, Trung Quốc). Việc chủ động đa dạng hóa thị trường và hình thức huy động vốn giúp công ty có tiềm lực vốn dồi dào, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của thị trường trong tương lai.