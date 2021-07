VNDirect lãi gấp gần 5 lần cùng kỳ

VNDirect ghi nhận kết quả tăng trưởng cao là nhờ thị trường chứng khoán bùng nổ về thanh khoản và chỉ số, cũng như tăng trưởng tài khoản mở mới.

Chứng khoán VNDirect vừa công bố báo cáo tài chính riêng quý II với tổng doanh thu hoạt động đạt 1.091 tỷ đồng , tăng 166% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận kế toán trước thuế đạt gần 490 tỷ đồng , gấp gần 3 lần so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó mảng kinh doanh môi giới chứng khoán mang lại doanh thu cao nhất với hơn 371 tỷ đồng , tăng 242% so với cùng kỳ năm trước. Tiếp đó là lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) và lãi từ các khoản cho vay và phải thu đạt lần lượt 328 và 244 tỷ đồng , tăng lần lượt 161% và 216% so với cùng kỳ năm trước.

Do kinh doanh được mở rộng cũng khiến chi phí hoạt động quý vừa qua tăng đáng kể lên 423 tỷ đồng , tăng 313 tỷ so với cùng kỳ năm ngoái. Chi phí tài chính và chi phí quản lý lần lượt ghi nhận 99 tỷ và 85 tỷ đồng . Kết quả công ty báo lãi sau thuế đạt 389 tỷ đồng , tăng 190% so với cùng kỳ.

LỢI NHUẬN BÁN NIÊN CỦA VNDIRECT BCTC công ty mẹ Nhãn 6T/2015 6T/2016 6T/2017 6T/2018 6T/2019 6T/2020 6T/2021 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 94 109 364 291 157 239 1136

Lũy kế 6 tháng đầu năm, tổng doanh thu hoạt động đạt trên 2.154 tỷ đồng , tăng 148% so với cùng kỳ. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 1.135 tỷ đồng , gấp gần 5 lần so với cùng kỳ và đã vượt kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Lãnh đạo VNDirect lý giải kết quả tích cực trong quý II là nhờ các chỉ số chứng khoán liên tục tăng, đồng thời thanh khoản thị trường duy trì ở mức cao. Chỉ số VN-Index đã tăng 18,2% trong quý II và 27,6% kể từ đầu năm. Giá trị giao dịch bình quân đạt 26.610 tỷ đồng /phiên trong quý vừa qua, tăng 38% so với quý I và gấp 4 lần cùng kỳ năm 2020.

Công ty cũng cho biết việc duy trì tốc độ tăng trưởng tài khoản mở mới cũng là yếu tố quan trọng giúp đạt được thành tích kinh doanh tích cực. Công ty thu hút trên 76.000 tài khoản mới trong quý II và lũy kế từ đầu năm mở mới 141.000 tài khoản. Tổng số lượng VNDirect đang quản lý lên đến trên 550.000 tài khoản.