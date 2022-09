VN-Index hồi phục mạnh, nhóm Louis vẫn nằm sàn

Thị trường có phiên hồi phục khi sắc xanh lan tỏa, dòng tiền nhập cuộc mạnh ngay ngưỡng hỗ trợ cứng giúp VN-Index tiến lên 1.218,93 điểm.

Thị trường chứng khoán trong nước có phiên hồi phục kỹ thuật sau phiên bán tháo đầu tuần. Các chỉ số khi mở cửa nhanh chóng có được sắc xanh nhưng rồi nhúng đỏ khi áp lực bán quay trở lại.

Việc thị trường lùi sát mốc 1.200 điểm đã giúp dòng tiền nhập cuộc mạnh hơn, tâm lý bắt đáy của nhà đầu tư dâng cao để đẩy các chỉ số lấy lại sắc xanh, mở rộng thêm mức hồi phục trong ngày.

VN-Index kết phiên tăng đến 13,5 điểm (1,12%) lên mức cao nhất trong ngày tại 1.218,93 điểm. HNX-Index cũng diễn biến tương tự khi tăng ngược 2,65 điểm (1,01%) đạt 266,91 điểm. UPCoM-Index tăng 0,2% lên 88,51 điểm.

VN-Index bật ngược mạnh khi chạm ngưỡng hỗ 1.200 điểm. Đồ thị: TradingView.

Đà phục hồi chính đến từ nhóm vốn hóa lớn khi rổ chỉ số VN30 tăng 11,19 điểm (0,91%) với 25/30 mã tăng giá. Trong khi đó chỉ số đại diện nhóm vốn hóa vừa VNMID tăng 1,75% và nhóm vốn hóa nhỏ VNSML tăng 0,91%.

Nhóm ngân hàng trở lại mạnh mẽ với BID dẫn đầu về mức độ tác động nhờ thị giá tăng 2,8% lên 35.150 đồng. Bên cạnh đó còn có CTG của VietinBank tăng 2% hay MBB tiến thêm 1,7% giá trị.

Cổ phiếu nhóm Vingroup cũng đi lên ấn tượng với mã VIC có thêm 1,6% ở mức 63.900 đồng và VHM của Vinhomes lấy lại 0,9% giá trị lên 58.900 đồng. Ngoài ra còn nhờ sự hồi phục ở một số mã trụ khác như GAS, HPG, GVR.

Top cổ phiếu có tác động lớn nhất trong phiên. Nguồn: FireAnt.

Trong khi đó một số cổ phiếu bất động sản vẫn diễn biến khá tiêu cực và gây tác động xấu lên thị trường. Trong đó đáng kể có BCM của Becamex giảm 0,8% về 96.500 đồng, các mã NVL của Novaland, KDH của Khang Điền hay VCG của Vinaconex cũng chìm trong sắc đỏ.

Nhóm cổ phiếu họ Louis cũng diễn biến rất tiêu cực sau thông tin chủ tịch Louis Holdings bị cáo buộc thao túng chứng khoán để thu lời bất chính gần 154 tỷ đồng từ 2 mã liên quan trực tiếp là BII và TGG.

Trong phiên hôm nay, 2 mã này tiếp tục bị bán tháo dù thị trường chung hồi phục ấn tượng. Trong đó BII lao dốc còn 4.100 đồng và TGG rơi về 5.850 đồng, đồng thời còn hàng triệu cổ phiếu chất bán giá sàn.

Do là phiên hồi phục kỹ thuật nên dòng tiền vẫn còn tương đối thận trọng với tổng giá trị giao dịch giảm 34% so với hôm qua về mức 12.827 tỷ đồng . Trong đó khớp lệnh trên sàn HoSE rơi về mức rất thấp 9.559 tỷ đồng , giảm 36% so với hôm qua.