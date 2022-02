VKSND TP.HCM truy tố ông Nguyễn Hoài Nam

Ông Nguyễn Hoài Nam bị truy tố về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Ngày 18/2, theo nguồn tin của Zing, VKSND TP.HCM đã hoàn tất cáo trạng truy tố ông Nguyễn Hoài Nam (48 tuổi, ngụ quận 12, TP.HCM) về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Ông Nguyễn Hoài Nam.

Ông Nguyễn Hoài Nam bị cáo buộc đăng nhiều bài viết trên Facebook cá nhân để đả kích các cơ quan, tổ chức và cá nhân.

Cơ quan tố tụng xác định các tài liệu, chứng cứ thu thập được và kết luận giám định của Sở Thông tin Truyền thông TP.HCM cho thấy ông Nam đã xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của trung tướng Trần Văn Vệ (nguyên Chánh Văn phòng, Phó thủ trưởng thường trực C01) và ông Trần Văn Quân (điều tra viên C01).

Tháng 12/2020, ông Trần Văn Vệ và ông Trần Văn Quân đã gửi đơn tố cáo ông Nguyễn Hoài Nam đến Cơ quan CSĐT Bộ Công an, khi bị can này có bài viết phản đối quyết định tố tụng của Cơ quan CSĐT (C01, Bộ Công an) trong vụ án xảy ra tại Cục Đường thủy nội địa Việt Nam.

Vụ án kết luận 3 cá nhân bị khởi tố, truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, nhưng ông Nam cho rằng Cơ quan CSĐT Bộ Công an bao che, bỏ lọt tội phạm.

Theo cơ quan điều tra, các chứng cứ do ông Nam cung cấp đã được các cơ quan tiến hành tố tụng xem xét, đánh giá trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử.

Khi ông Nam tiếp tục tố cáo, cơ quan điều tra đã làm việc với ông này nhưng bị cáo đã lợi dụng quyền tự do ngôn luận, tự do dân chủ, đăng nhiều bài viết lên trang Facebook cá nhân.