VKSND Tối cao kiến nghị bổ sung quyền cho công an xã

Nhấn mạnh vai trò của công an xã trong giai đoạn hiện nay, VKSND Tối cao đề xuất bổ sung trách nhiệm kiểm tra, xác minh sơ bộ tố giác, tin báo về tội phạm đối với lực lượng này.

Chiều 20/10, Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự. Một trong những nội dung đáng chú ý trong tờ trình là đề nghị tăng một số thẩm quyền cho công an xã.

Theo Viện trưởng VKSND Tối cao, với phương châm "bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở", lực lượng công an xã (đã được tổ chức chính quy về chức danh, cơ cấu lực lượng, năng lực, trách nhiệm…) là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay, công an xã càng có vai trò quan trọng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm cần thiết phải xử lý ngay vụ việc tại địa bàn cơ sở.

Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí trình bày trước Quốc hội Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự. Ảnh: Quốc hội.

Từ những cơ sở đã nêu, cơ quan trình dự án luật đề xuất bổ sung quy định về trách nhiệm kiểm tra, xác minh sơ bộ tố giác, tin báo về tội phạm đối với công an xã (tương đương với trách nhiệm của công an phường, thị trấn, đồn công an) trong Bộ luật Tố tụng hình sự.

Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí nhấn mạnh điều này là cần thiết để tăng cường vai trò của công an xã. Đồng thời, kịp thời giảm tải khối lượng công việc đang rất lớn cho cơ quan điều tra công an cấp huyện, giải quyết khó khăn, vướng mắc cấp bách trong hoạt động điều tra hình sự do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 từ địa bàn cấp cơ sở.

Trong báo cáo đánh giá tác động chính sách, VKSND Tối cao cho rằng nếu vẫn giữ nguyên quy định về trách nhiệm của công an xã như hiện nay (công an xã không được tiến hành “kiểm tra, xác minh sơ bộ” khi tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm trước khi chuyển cơ quan điều tra có thẩm quyền), sẽ không còn phù hợp.

Bởi thực tế có thời điểm số lượng tố giác, tin báo về tội phạm do công an xã tiếp nhận nhiều. Nếu sau khi tiếp nhận, ghi lời khai ban đầu và chuyển ngay cho cơ quan điều tra có thẩm quyền thì có thể dẫn đến việc phân loại chưa chính xác hoặc không kịp thời. Như vậy sẽ không giảm tải công việc cho cơ quan cảnh sát điều tra công an cấp huyện.

Với cơ chế này, VKSND Tối cao cũng cho rằng sẽ không phát huy được vai trò công an xã chính quy. Đặc biệt, đối với các xã địa bàn miền núi, địa hình phức tạp, giao thông đi lại khó khăn, cơ quan điều tra sẽ mất nhiều thời gian và khó khăn trong quá trình kiểm tra, xác minh vì tố giác, tin báo về tội phạm chưa được kiểm tra, xác minh sơ bộ, nhiều dấu vết tội phạm có thể không còn.

Ngoài ra, trong tờ trình, VKSND Tối cao cũng kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy định tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố; tạm đình chỉ điều tra và tạm đình chỉ vụ án trong giai đoạn truy tố vì lý do bất khả kháng do thiên tai, dịch bệnh.